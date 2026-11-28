Sokół & Hagric Mogilno nie poszedł za ciosem po ostatniej wygranej. W 9. kolejce Tauron Ligi Kobiet podopieczne Dawida Michora przegrały u siebie z PGE Budowlanymi Łódź 0:3.

Niewątpliwie to Łodzianki wyszły na parkiet w roli faworytek. Budowlane zajmowały trzecie miejsce w tabeli, a w lidze wygrały cztery ostatnie spotkania. Sokół, choć ostatnio przerwał serię porażek, nadal zajmuje ostatnią pozycję, co grozi spadkiem, dlatego tak bardzo potrzebuje punktów.





W pierwszym secie gospodynie zaskoczyły, przez praktycznie cały czas prowadząc wyrównaną walkę z rywalkami. Budowlane od stanu 22:22 wygrały jednak trzy akcje z rzędu. Druga odsłona na początku wyglądała obiecująco (3:0, 9:7), lecz z czasem przyjezdne przejęły inicjatywę (17:11), a chwilę później powiększyły prowadzenie w meczu. W trzeciej partii „Sokolanki” nie miały już wiele do powiedzenia, wysoko przegrywając.



