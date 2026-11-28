Sokół & Hagric Mogilno nie poszedł za ciosem po ostatniej wygranej. W 9. kolejce Tauron Ligi Kobiet podopieczne Dawida Michora przegrały u siebie z PGE Budowlanymi Łódź 0:3.
Sokół & Hagric Mogilno nie poszedł za ciosem po ostatniej wygranej. W 9. kolejce Tauron Ligi Kobiet podopieczne Dawida Michora przegrały u siebie z PGE Budowlanymi Łódź 0:3.
Sokół & Hagric Mogilno nie poszedł za ciosem po ostatniej wygranej. W 9. kolejce Tauron Ligi Kobiet podopieczne Dawida Michora przegrały u siebie z PGE Budowlanymi…
Nie była im straszna pogoda oraz temperatura wody. Śmiałkowie wskoczyli do Brdy, by rywalizować w pływackich zawodach rozegranych na Bydgoskiej Wyspie Młyńskiej…
Kujawsko-pomorscy przedstawiciele Betclic III Ligi grupy 2 zakończyli zmagania w tym roku. 18. kolejka okazała się szczęśliwa tylko dla Wdy Świecie, która…
Olimpia Grudziądz nie rozegrała spotkania 18. kolejki Betclic 2. Ligi. Mecz, w którym Grudziądzanie mieli w Iławie podjąć Avię Świdnik, został odwo…
Michał Niewiński stanął na podium zawodów World Tour w short tracku w Szanghaju. Polak zajął drugie miejsce w rywalizacji na dystansie 1500 metrów.
Reprezentacja Polski koszykarzy zapewniła sobie awans na mistrzostwa świata w Katarze w 2027 roku. Biało-Czerwoni przegrali w Gliwicach z Chorwacją 69:80…
Torunianie wywieźli z Krakowa jeden punkt w 22. kolejce TAURON Hokej Ligi. KH Energa dwukrotnie trafiała do siatki Cracovii, ale po remisie 2:2 w regulaminowym…
Największym wydarzeniem sportowego weekendu w regionie będą siatkarskie derby CUK Aniołów Toruń z BKS-em Bydgoszcz. Niedzielne spotkanie będziemy relacjonować…
Lech Poznań i Jagiellonia Białystok solidarnie zdobyli po punkcie w 5. kolejce fazy zasadniczej Ligi Europy. Poznaniacy zremisowali na wyjeździe z Royale Union…
Reprezentacja Polski do lat 21 poznała grupowych rywali w mistrzostwach Europy. "Biało-czerwoni" trafili do grupy A wraz z Serbią, Anglią i Francją. Losowanie…
Jannick Sinner nie zagra w wielkoszlemowym Australian Open. Włoski tenisistka przeszedł operację kolana i nie zdąży dojść do pełnej sprawności, by wziąć…
Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie przegrał z Barceloną 1:4 w 5. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bez punktów została również Slavia Praga…