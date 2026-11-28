Wymiana opon, sprawne wycieraczki, zimowy płyn do spryskiwaczy i dokładnie odśnieżenie auta przed ruszeniem - to niezbędne zasady, których muszą przestrzegać kierowcy podczas sezonu jesienno-zimowego.

Mgły, przymrozki i wcześnie zapadający zmrok to największe wyzwania w najbliższych miesiącach. Kierowcy powinni się dostosować do warunków, by zapewnić sobie bezpieczeństwo na drodze.



- Trzeba się pogodzić z tym, że nawet najlepsza opona zimowa w niekorzystnych warunkach magicznie nie zakrzywia praw fizyki. Trzeba płynniej operować pedałami gazu, hamulca czy kierownicą - mówi instruktor techniki jazdy Jakub Arent z toruńskiego MotoParku.



Przyznaje, że w dzisiejszym ruchu drogowym kluczem jest zapewnienie sobie odpowiedniej przestrzeni do jazdy. - Powinniśmy starać się utrzymać kilkusekundowe odstępy od siebie, minimum to 3-4 sekundy odległości od poprzedzającego samochodu - podpowiada.



Piesi z kolei muszą pamiętać o odblaskach.



Można go wysłuchać TUTAJ

Zachowanie samochodu w trakcie poślizgu poznała Monika Kaczyńska podczas realizacji jednego z wydań audycji „W dobrą stronę", właśnie z MotoPark Toruń.