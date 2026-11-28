Nie była im straszna pogoda oraz temperatura wody. Śmiałkowie wskoczyli do Brdy, by rywalizować w pływackich zawodach rozegranych na Bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Za nami kolejna edycja FOCUS Ice Swimming Bydgoszcz Festival.

O szczegółach opowiedziała organizatorka zmagań, Hanna Bakuniak. – Mieliśmy ponad 150 zawodników. Walczyli w sześciu konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie drużynowej. Najlepsi mogli liczyć na medale – powiedziała. – Sama kiedyś pływałam i stwierdziliśmy ze znajomymi, że warto zrobić coś takiego w Bydgoszczy. To dobra okazja do przełamania się – dodała.





Uczestnicy przyznali, że mimo doświadczenia, nadal muszą pokonać swoje słabości. – Zawsze jest ból. Wszystko piecze, a oddech się skraca – stwierdził Kamil. – Zaskoczyła mnie temperatura wody. Nie byłam przygotowana termicznie, więc oberwałam. Ból dłoni po wyjściu był kosmiczny – przyznała Mirela.



