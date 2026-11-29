Maks ma cztery lata i nie chodzi. Żyje ze swoją dziewięcioosobową rodziną w 65-metrowym mieszkaniu na ostatnim piętrze. Przyjaciele zorganizowali zbiórkę na „Dom bez barier” dla niepełnosprawnego Maksa. W Fordonie odbyła się też całodobowa sztafeta charytatywna.

Bieg trwał od godz. 10 w sobotę do godz. 10 w niedzielę. Uczestnicy zaliczali kolejne okrążenia na skwerze przy kościele świętego Marka w Fordonie. Można było pobiec lub przejść wybrany dystans marszem (indywidualnie, z rodziną lub w grupie do 10 osób) i dołączyć w dowolnym momencie bez wymogu minimalnego dystansu czy tempa.



- Biegamy na zmiany, każdy biegnie, ile może - mówił Tomasz Skonieczny, jeden z organizatorów zbiórki. - Nasi sponsorzy płacą złotówkę za każdy kilometr.



Docelowa kwota zbiórki na „Dom bez barier” to 400 tysięcy złotych. Można ją wesprzeć TUTAJ.