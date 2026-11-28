Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego dotyczące zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Oznacza to utrzymanie w mocy wcześniejszego postanowienia Sądu Okręgowego, który uchylił decyzję ratusza o odmowie przedłużenia protestu. Zatem, może on trwać nawet do 5 stycznia.

Informację o sobotnim rozstrzygnięciu przekazała rzeczniczka prasowa ds. cywilnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Alicja Fronczyk. Sąd zdecydował również, że każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.



Do decyzji odniósł się w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski. - Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję – napisał prezydent Warszawy na portalu X.



Ratusz odmówił przedłużenia zgromadzenia



Sprawa dotyczy protestu odbywającego się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. W środę stołeczny ratusz nie wyraził zgody na przedłużenie zgromadzenia. W konsekwencji manifestacja mogłaby trwać jedynie do 30 listopada.



Organizator odwołał się od tej decyzji. W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie i uchylił rozstrzygnięcie prezydenta stolicy. Ratusz złożył następnie zażalenie do Sądu Apelacyjnego, które wpłynęło w piątek wieczorem.



Utrudnienia w ruchu i zastrzeżenia ratusza



W uzasadnieniu odmowy przedłużenia zgromadzenia warszawski ratusz wskazywał między innymi na przekroczenie 30-dniowego terminu przewidzianego w ustawie przy składaniu zawiadomienia. Zwrócono również uwagę na planowany, nieprzerwany czas trwania protestu – 36 dni.



Według władz miasta zgromadzenie powoduje istotne utrudnienia dla mieszkańców i osób przebywających w tej części Warszawy. Organizator deklarował, że uczestnicy będą zajmować chodnik i ścieżkę rowerową, a nie jezdnię. Na miejscu pojawiły się jednak namioty i scena.



Ratusz podkreślał, że konieczne było zablokowanie przez policję wjazdu w Aleję Szucha. To ważny ciąg komunikacyjny łączący Śródmieście z Mokotowem, zapewniający również dojazd do Trasy Łazienkowskiej. Zdaniem urzędu utrudnienia mogą wpływać także na przemieszczanie się służb ratunkowych. Wskazano ponadto na bliskość obiektów podlegających szczególnej ochronie.



Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym



Zgromadzenie ma formę miasteczka namiotowego, które powstało we wrześniu 2026 roku. Jego uczestnicy deklarują sprzeciw wobec działań rządu, które – w ich ocenie – mają prowadzić do siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.



W organizację protestu zaangażowane są środowiska związane z Klubami „Gazety Polskiej”. Jedną z głównych postaci zgromadzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”. Na miejscu ustawiono również scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika do relacjonowania wydarzeń i przeprowadzania publicznych wystąpień. W manifestacjach uczestniczyli między innymi politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością, a także zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.