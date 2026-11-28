„Ludzie Solidarności na wojnie polsko-jaruzelskiej” - to tytuł konferencji, która odbyła się w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Naukowcy i uczestnicy stanu wojennego przyjrzeli się dramatycznym losom zwykłych ludzi podczas stanu wojennego.

- Po 45 latach jest już czas, by pokazać portrety zbiorowe tych środowisk, których członkowie w 1982 roku byli przetrzymywani w wojskowych obozach specjalnych, na tak zwanych ćwiczeniach rezerwy - mówi Marek Szymaniak, dyrektor gdańskiego IPN.



Krzysztof Osiński z delegatury IPN w Bydgoszczy przyznaje, że najbardziej znaną szykaną było internowanie. - Władze komunistyczne planowały je od kilkunastu miesięcy - informuje. - Część osób wtrącano do więzień w sfingowanych procesach sądowych, część dotkliwie karano grzywną, a inne zmuszane były do emigracji - dodaje.



Nasz reporter rozmawiał również z jednym z internowanych w czasach stanu wojennego Stanisławem Wajsgerberem, działaczem grudziądzkiej Solidarności. - Zatrzymali mnie i mojego kolegę, założyli nam kajdanki na ręce i powiedzieli, że jedziemy na proces do Torunia - wspomina. - A że mam chudą dłoń to te kajdanki w trakcie jazdy sobie ściągnąłem. Oczywiście nie zawieźli nas do Torunia, tylko na ulicę Grudziądzką do klatki dla psów.