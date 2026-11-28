Akcja „O Choinka!” odbędzie się w sześciu miastach w Polsce, w tym w Bydgoszczy i Toruniu. 5 i 6 grudnia wolontariusze po raz kolejny będą dostarczać choinki bezpośrednio do domów. Cały dochód zostanie przekazany Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W ramach inicjatywy można zamówić świąteczne drzewko z dostawą i wniesieniem pod same drzwi.



W tym roku akcja obejmie sześć miast: Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Warszawę, Wrocław i Katowice. Darowizna za choinkę wynosi co najmniej 250 złotych. Zgłoszenia można składać do niedzieli 29 listopada. Organizatorzy zapowiadają, że po otrzymaniu zamówienia skontaktują się z darczyńcami, aby je potwierdzić.



Cały dochód z inicjatywy zostanie przekazany Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pieniądze wesprą telefon 800 100 100, przeznaczony dla dorosłych, którzy chcą uzyskać pomoc lub poradę w sprawach związanych z bezpieczeństwem dzieci.



Osoby, które nie potrzebują świątecznego drzewka, również mogą włączyć się w akcję. Wystarczy wpłacić dowolną kwotę, a w zamian w Wirtualnym Lesie na mapie Polski pojawi się choinka z imieniem darczyńcy. Wpłaty w tej formie zaczynają się od 20 złotych.



Organizatorzy zachęcają także do dołączenia do grona wolontariuszy. Pomoc będzie potrzebna między innymi przy dostarczaniu drzewek do mieszkań i domów.



W poprzedniej edycji akcji, w 2025 roku, dostarczono blisko 700 choinek, dzięki czemu na rzecz fundacji przekazano 141 060 złotych. Od początku inicjatywy, czyli od 2021 roku, zebrano już ponad 395 tysięcy złotych.



Więcej informacji o akcji charytatywnej TUTAJ.