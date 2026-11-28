Kujawsko-pomorscy przedstawiciele Betclic III Ligi grupy 2 zakończyli zmagania w tym roku. 18. kolejka okazała się szczęśliwa tylko dla Wdy Świecie, która pokonała w Stęszewie Lipno 4:2. Chemik Bydgoszcz przegrał u siebie z Lechem II Poznań 2:3. Mecz Elany Toruń storpedowała natomiast pogoda.

Wda ostatnio wpadła w serię remisów. Cztery ostatnie spotkania Świecian kończyły się podziałem punktów. Teraz szansa na zwycięstwo była spora, gdyż Lipno znajduje się w strefie spadkowej. Podopieczni Szymona Kmiecika wyszli na prowadzenie już w 3. minucie po golu Dawida Retlewskiego z rzutu karnego. Potem do głosu doszli gospodarze, zdobywając bramki w 18. i 38. minucie. W 40. minucie wyrównał niezawodny w tym sezonie Retlewski. Wynik utrzymywał się przez długi czas. Zanosiło się na remis, ale ostatni fragment pojedynku należał do świeckiej ekipy. W 89. minucie na prowadzenie wyprowadził ją Jan Bonikowski, natomiast już w doliczonym czasie gry hat-tricka skompletował Retlewski.



Lipno Stęszew – Wda Świecie 2:4 (2:2)

Bramki: Retlewski (3 – rzut karny, 40, 90+1), Bonikowski (89)



Wciąż potrzebujący punktów Chemik miał trudne zadanie. Do Bydgoszczy przyjechał wicelider tabeli, rozpędzony trzema zwycięstwami z rzędu. Gospodarze źle zaczęli i zakończyli pierwszą połowę, tracąc bramki w 5. i 45. minucie. Po przerwie ich gra zaczęła wyglądać lepiej. W 52. minucie gola strzelił Oliwier Grzelak. Wydawało się, że w 64. minucie goście opanowali sytuację. Podopieczni Wiktora Osińskiego odpowiedzieli jednak chwilę później, konkretnie zrobił to Adam Wierzbicki. W końcówce bydgoska ekipa stworzyła kilka okazji, lecz nie zdołała doprowadzić do remisu.



Chemik Bydgoszcz – Lech II Poznań 2:3 (0:2)

Bramki dla Chemika: Grzelak (52), Wierzbicki (68)



Swojego meczu nie rozegrała natomiast Elana Toruń. Torunianie mieli zmierzyć się w Gdańsku z Gedanią. Spotkanie odwołano z powodu zmrożonego boiska.



Gedania Gdańsk – Elana Toruń – odwołane