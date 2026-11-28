- Proszę o obejrzenie opublikowanego nagrania. Być może ktoś rozpozna osoby widoczne na filmie lub skojarzy je z kimś, kogo zna - czytamy we wpisie firmy Mat-Bud. W czwartek wieczorem nieznani sprawcy włamali się i ukradli gotówkę.

Do włamania doszło w czwartek, 26 listopada, około godziny 23.00 w firmie Mat-Bud przy ul. Toruńskiej w Starym Toruniu. Na nagraniu widać, jak sprawcy przeszukują sklep. Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK właściciel firmy, łupem padła gotówka.



- Dodatkowo proszę o pomoc kierowców, którzy 26 listopada, w godzinach około 22.50-23.30, przemieszczali się między Toruniem a Bydgoszczą trasą DK80. Jeżeli posiadają Państwo nagrania z wideorejestratorów samochodowych, proszę o ich sprawdzenie. Być może przypadkowo zarejestrowali Państwo samochód sprawców, jego tablice rejestracyjne lub moment, w którym mijał Państwa ich pojazd - apeluje przedsiębiorca.



Każde nagranie jest ważne. Każdy kto był świadkiem zdarzenia lub posiada jakiekolwiek informacje, proszony jest o kontakt z firmą Mat-Bud Materiały Budowlane. Za informacje, które przyczynią się do ustalenia i namierzenia sprawców, przewidziana jest nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych.



Poniżej publikujemy nagranie z monitoringu.