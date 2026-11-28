Michał Niewiński stanął na podium zawodów World Tour w short tracku w Szanghaju. Polak zajął drugie miejsce w rywalizacji na dystansie 1500 metrów.

Zawodnik Juvenii Białystok wygrał swój ćwierćfinał, a później decyzją sędziów znalazł się w gronie dwóch zawodników, którzy z półfinałów awansowali do decydującej rywalizacji. Niewiński bardzo dobrze jechał od początku finału z udziałem ośmiu zawodników na dystansie 13,5 okrążeń.



W trakcie wyścigu doszło do kilku kontrowersji. Jedną z nich arbitrzy rozstrzygnęli na korzyść polskiego zawodnika. Zdyskwalifikowany został drugi na mecie Lucas Spechenhauser. Włoch wcześniej zajechał tor jazdy Niewińskiego.



Najszybszy okazał się Koreańczyk Seochan, trzeci był Japończyk Shogo Miyata.



To pierwsze w historii podium polskiego zawodnika w World Tour na tym dystansie.