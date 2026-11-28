Przejdą ponad 12 kilometrów w mrozie. Kilkadziesiąt osób pojawiło się na otwarciu nowego szlaku pieszego w Białych Błotach. Marsz wyruszył spod Urzędu Gminy.
To jedenasta trasa przechodząca przez Białe Błota, tyle mamy pięknych miejsc - mówią Małgorzata Semrau i Renata Moroz-Langowska ze Stowarzyszenia Zakręceni.
- Zostały wydane mapy i teraz każdy będzie zdobywał pieczątkę i nagrodę jak przejdzie te 11 tras. 12,6 km od Białych Błot do Łochowic poprzez Pszczeli Zakątek, kładkę nad Kanałem Górnonoteckim, Jezioro Jezuickie. Praktycznie przez cały szlak, przez tereny zielone gminy Białe Błota. Zakończenie oczywiście w skansenie - dodają.
- Ja jestem osobą aktywną, bardzo lubię wszelkie aktywności sportowe, więc niezmiernie się cieszę, że na terenie naszej gminy powstaje kolejny szlak oznakowany, że przyciągnął tyle osób - dodaje Magdalena Maison, wójt gminy Białe Błota.
Szlak powstał dzięki współpracy Stowarzyszenia Zakręceni i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Ma kolor niebieski, co oznacza trasę dalekobieżną.
Więcej w relacji Damiana Klicha poniżej.