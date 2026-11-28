Zegar tyka. W bazie Szlachetnej Paczki w naszym regionie wciąż są rodziny, które czekają na wsparcie. Wolontariuszki ze Świecia Natalia, Paulina i Żaneta apelują do dobre serce i włączenie się do tej charytatywnej akcji.

- Rodzin zakwalifikowanych mamy 58. W tym momencie mamy bodajże 35 darczyńców. Bardzo dużo pracy i szukamy osób, które chciałyby nam właśnie w tym wszystkim pomóc teraz. Zgłaszać można się na szlachetnapaczka.pl. Tam są rodziny, jest pełna baza i można wybrać rodzinę. Więc można też zgłosić się do nas. Mamy swoją grupę na Facebooku Szlachetna Paczka Powiat Świecki. Tak naprawdę potrzebujemy wszystkiego. Jest to żywność, są to środki czystości, takie rzeczy podstawowe, ręczniki, i koce, prześcieradła.

Mogą być zabawki dla dzieci, słodycze, artykuły szkolne są bardzo potrzebne. Tak naprawdę wszystko - mówi wolontariuszka Szlachetnej Paczki.



W Polsce ponad 13 tysięcy rodzin otrzyma wsparcie, jednak na pomoc czeka ponad 5 tysięcy rodzin a w naszym regionie jest to kilkaset osób, czasu nie jest dużo weekend cudów już 12 i 13 grudnia.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego. Do dosłuchania poniżej.