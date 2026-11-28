Każdy może sprawić, że święta podopiecznych domów dziecka będą szczęśliwsze. Po raz czwarty w Bydgoszczy wystartowała zbiórka w ramach akcji „Słodka paka dla dzieciaka".

Jak mówiła reporterowi Polskiego Radia PiK organizatorka akcji Anna Niewiadomska, już na początku listopada były telefony z pytaniem czy akcja będzie kontynuowana.



- Wspieramy domy dziecka w Bydgoszczy i w regionie. Głównie to są takie mniejsze domy dziecka, do których rzadziej dociera pomoc - dodaje.



- Z takich rzeczy, które zbieramy i można przynosić do naszych punktów, to są przede wszystkim słodycze, artykuły szkolne i książki, zabawki, gry planszowe, kosmetyki dla dzieci i dla młodzieży. Dzieci, które dostają prezenty tak jak w wcześniejszych edycjach, naprawdę są bardzo ucieszone. Cieszą się, że przyjeżdżamy, że ktoś o nich pamięta, o nich myśli - wskazuje Kornelia Gembicka.



- Cieszę się, że w tym roku dołączyłam do Słodkiej paki dla dzieciaka. Inicjatywa bardzo fajna. Wszystkie te rzeczy mogą Państwo przynosić, dostarczać do punktów zbiórek w takich miejscach jak Optyk Michalscy, Restauracja Farfalla, Pracownia Florystyczna Ładnie Wyglądasz, Michalina Masuje, Centrum Sportu Grabarek oraz w Przedszkolu nr 61 przy ulicy Konkolowej, ale także kontaktować się z nami przez social media. Bardzo chętnie nawet i przyjedziemy, odbierzemy te paczki i podzielimy się dobrem - wymienia Magdalena Fularczyk-Kozłowska.





Zbiórka trwa do 21 grudnia. Spis miejsc zbiórki i nazwiska organizatorów znajdują się poniżej.



