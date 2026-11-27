Torunianie wywieźli z Krakowa jeden punkt w 22. kolejce TAURON Hokej Ligi. KH Energa dwukrotnie trafiała do siatki Cracovii, ale po remisie 2:2 w regulaminowym czasie i bezbramkowej dogrywce przegrała serię rzutów karnych.

Początek ułożył się idealnie dla zespołu Samiego Hirvonena. Już po 39 sekundach Wiaczesław Kolesnikow skutecznie dobił wcześniejsze uderzenie i dał gościom prowadzenie. Cracovia odpowiedziała jeszcze w pierwszej tercji.



W drugiej części gospodarze wykorzystali przewagę liczebną i po trafieniu Jamesa White’a wyszli na 2:1. Energa nie pozwoliła jednak rywalom odskoczyć – kilka minut później wyrównał Robert Arrak.



Od tego momentu wynik już się nie zmienił. Trzecia tercja była wyrównana, a w dogrywce żadna ze stron nie wykorzystała swoich szans. O wszystkim zdecydowały karne, w których skuteczniejsi okazali się Krakowianie.



Comarch Cracovia – KH Energa Toruń 3:2 po karnych (1:1, 1:1, 0:0, d. 0:0, k. 1:0)

Bramki dla KH Energi: Kolesnikow (1.), Arrak (37.)