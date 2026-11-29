Najbliższe noce w regionie będą zimne, do nawet siedmiu stopni na minusie. Nie bądźmy w tym czasie obojętni na osoby w kryzysie bezdomności.

- Im niższe temperatury tym więcej zgłoszeń - mówi Arkadiusz Bereszyński, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Bydgoszczy.



Straż Miejska w Bydgoszczy apeluje o zgłoszenia na całodobowy numer 986. Cały wykaz miejsc w województwie kujawsko-pomorskim i numerów telefonów, gdzie udzielana jest pomoc bezdomnym poniżej:



Bydgoszcz

Zgromadzenie sióstr św. Brata Alberta – Zakon Sióstr Albertynek, ul. Koronowska 14;

Misja BETEZDA - Kościół Zielonoświątkowy „BETEL”, ul.Czartoryskiego 12;

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Rondo Ossolińskich 2;

Jadłodzielnia Fundacji Chcepomagam, ul. Gdańska 79

Ogrzewalnia dla Bezdomnych przy Zgromadzeniu Sióstr Albertynek, ul. Koronowska 14 (pielęgniarka przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki);

Ogrzewalnia dla Bezdomnych „u Miecia” przy Bydgoskim Stowarzyszeniu Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Aleje Ossolińskich 2 (lekarz przyjmuje w godzinach 16:00 – 16:30)

Polski Czerwony Krzyż ul. Dr. E. Warmińskiego 10 (wydawanie ubrań wtorki i czwartki 8:00 – 10:00)

Miejskie Centrum Pomocy dla Osób w Kryzysie Bezdomności przy ul. Kaplicznej 11e

Dział Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności - email: bezdomnosc@mopsbydgoszcz.pl. Sekretariat: tel. (52) 31 17 288, email: sekretariat.dpob@mopsbydgoszcz.pl

Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn tel. 510 938 782

Schronisko dla Mężczyzn tel. 514 697 163

Schronisko dla Kobiet tel. 510 243 854

Toruń

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - ul. Skłodowskiej-Curie 82-84, oferuje schronienie i posiłki.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR - ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84, dysponuje miejscami dla kobiet w kryzysie bezdomności oraz dla matek z dziećmi.

Stowarzyszenie Monar - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT - ul. Dybowska 1, przyjęcia do schroniska do godz. 18:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu.

Toruńskie Centrum Caritas - ul. Szosa Bydgoska 1, oferuje pomoc higieniczną i porady socjalne.

Fundacja wszystko jest możliwe - Coffee Hause - ul. Waryńskiego 19, dyżuruje w godzinach 18:00-20:00.

Włocławek

Schronisko Caritas dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn przy ul. Karnkowskiego 7, oferujące nocleg oraz wsparcie społeczne.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Płockiej 2, które również oferuje pomoc i wsparcie.

Ogrzewalnia przy ul. Wyszyńskiego 6, czynna od października do kwietnia, oferująca ciepłe posiłki.

Grudziądz

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Parkowa 22/24

Inowrocław