Najbliższe noce w regionie będą zimne, do nawet siedmiu stopni na minusie. Nie bądźmy w tym czasie obojętni na osoby w kryzysie bezdomności.
- Im niższe temperatury tym więcej zgłoszeń - mówi Arkadiusz Bereszyński, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
Straż Miejska w Bydgoszczy apeluje o zgłoszenia na całodobowy numer 986. Cały wykaz miejsc w województwie kujawsko-pomorskim i numerów telefonów, gdzie udzielana jest pomoc bezdomnym poniżej:
Bydgoszcz
- Zgromadzenie sióstr św. Brata Alberta – Zakon Sióstr Albertynek, ul. Koronowska 14;
- Misja BETEZDA - Kościół Zielonoświątkowy „BETEL”, ul.Czartoryskiego 12;
- Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Rondo Ossolińskich 2;
- Jadłodzielnia Fundacji Chcepomagam, ul. Gdańska 79
- Ogrzewalnia dla Bezdomnych przy Zgromadzeniu Sióstr Albertynek, ul. Koronowska 14 (pielęgniarka przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki);
- Ogrzewalnia dla Bezdomnych „u Miecia” przy Bydgoskim Stowarzyszeniu Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Aleje Ossolińskich 2 (lekarz przyjmuje w godzinach 16:00 – 16:30)
- Polski Czerwony Krzyż ul. Dr. E. Warmińskiego 10 (wydawanie ubrań wtorki i czwartki 8:00 – 10:00)
- Miejskie Centrum Pomocy dla Osób w Kryzysie Bezdomności przy ul. Kaplicznej 11e
- Dział Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności - email: bezdomnosc@mopsbydgoszcz.pl. Sekretariat: tel. (52) 31 17 288, email: sekretariat.dpob@mopsbydgoszcz.pl
- Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn tel. 510 938 782
- Schronisko dla Mężczyzn tel. 514 697 163
- Schronisko dla Kobiet tel. 510 243 854
- Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - ul. Skłodowskiej-Curie 82-84, oferuje schronienie i posiłki.
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR - ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84, dysponuje miejscami dla kobiet w kryzysie bezdomności oraz dla matek z dziećmi.
- Stowarzyszenie Monar - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT - ul. Dybowska 1, przyjęcia do schroniska do godz. 18:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu.
- Toruńskie Centrum Caritas - ul. Szosa Bydgoska 1, oferuje pomoc higieniczną i porady socjalne.
- Fundacja wszystko jest możliwe - Coffee Hause - ul. Waryńskiego 19, dyżuruje w godzinach 18:00-20:00.
- Schronisko Caritas dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn przy ul. Karnkowskiego 7, oferujące nocleg oraz wsparcie społeczne.
- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Płockiej 2, które również oferuje pomoc i wsparcie.
- Ogrzewalnia przy ul. Wyszyńskiego 6, czynna od października do kwietnia, oferująca ciepłe posiłki.
- Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Parkowa 22/24
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Świętego Ducha 90.