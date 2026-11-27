Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała akt oskarżenia przeciwko 35-letniemu Brajanowi W. Mężczyzna odpowie za zabójstwo Krzysztofa O., do którego doszło 15 maja 2024 roku we Włocławku.

Według śledczych oskarżony ugodził pokrzywdzonego nożem kuchennym w szyję. Mężczyzna zmarł w wyniku wykrwawienia.



35-latek jest również oskarżony o udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Chodzi łącznie o blisko 240 gramów substancji psychotropowych, odurzających i nowych substancji psychoaktywnych, zabezpieczonych w maju 2024 roku oraz kwietniu 2025 roku.



Oskarżony przyznał się do posiadania narkotyków, ale nie przyznał się do zabójstwa. Twierdzi, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Wcześniej nie był karany sądownie.