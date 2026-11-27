Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu jest już po pierwszych rozmowach z przedstawicielami spółki ONDE, która zapowiedziała zwolnienia w związku z wycofaniem się z budownictwa drogowego - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Urząd monitoruje sytuację i przygotowuje działania wspierające zwalnianych pracowników.

ONDE przewiduje zwolnienie maksymalnie 118 osób. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. - Zwalniani pracownicy powinni odnaleźć się na rynku, bo oferty pracy dla takich osób są. Będziemy nawiązywać kontakt (szczególnie przy pomocy Centrum Wsparcia Biznesu) z pracodawcami, którzy takich pracowników mogą poszukiwać - powiedziała Polskiemu Radiu PiK Violetta Weroniecka, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy. - Dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy znaleźli pracę i żeby zostali zaopiekowani - dodała.



116 osób straciło pracę przy produkcji drewnianych budynków modułowych w Ostaszewie. Jak MOD21 zadbało o pracowników?



- Zwalniani pracownicy powinni odnaleźć się na rynku, bo oferty pracy dla takich osób są. Będziemy nawiązywać kontakt (szczególnie przy pomocy Centrum Wsparcia Biznesu) z pracodawcami, którzy takich pracowników mogą poszukiwać - powiedziała Polskiemu Radiu PiK Violetta Weroniecka, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy. - Dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy znaleźli pracę i żeby zostali zaopiekowani - dodała.

Problemy ma również inna spółka należąca do Grupy ERBUD, podobnie jak ONDE. Chodzi o firmę MOD21 z Ostaszewa, produkującą drewniane budynki modułowe. Zapowiedziała zakończenie działalności i wygaszanie produkcji.



- Zwolnienia objęły 116 osób - poinformował Paweł Przyjemski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego - Wystąpiliśmy do ministerstwa o środki finansowe na pomoc w znalezieniu im zatrudnienia. Dostaliśmy 314 tys. zł, tę kwotę przekazaliśmy na dotacje, prace interwencyjne oraz szkolenia. Firma działała na rzecz pracowników do tego stopnia, że w trakcie wypowiedzenia umawiała się z firmami zewnętrznymi i proponowała im zatrudnienie tych osób. U nas zarejestrowane są cztery czy sześć osób z MOD21. Cała reszta została wchłonięta przez inne firmy. Trwa podpisywanie ostatnich przelewów dla tych osób, żeby mogły rozpocząć dalszą przygodę zawodową - dodał.











