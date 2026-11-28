Polski Alarm Smogowy sprawdził wyniki pomiarów jakości powietrza, dokonywane w ubiegłym roku. Wniosek? Powietrze w Polsce – głównie w sezonie grzewczym – jest bardzo zanieczyszczone.

Analizę jakości powietrza przeprowadzono, biorąc pod uwagę nowe normy, które zaczną obowiązywać w 2030 roku. Najwięcej dni smogowych, czyli takich, w których przekroczone zostały nowe normy, wystąpiło w Nowej Rudzie, Krotoszynie, Żywcu i Częstochowie.



W Kujawsko-Pomorskiem w rankingu miejscowości o największej liczbie dni z przekroczeniem norm pyłu PM 2,5, czyli drobnych cząstek zanieczyszczeń powietrza, które przenikają przez pęcherzyki płucne do krwi i wszystkich organów ciała, na 12. miejscu znalazł się Włocławek. Na 21. Grudziądz (ulica Sienkiewicza), taką samą notę dostało Nakło nad Notecią (ulica Świętego Wawrzyńca). Na 30. miejscu są Bydgoszcz i Toruń.



Jeśli chodzi o dni smogowe z pyłem PM 10, najgorzej w naszym województwie wypada Grudziądz, który znalazł się na 24. miejscu.



Na liście miejscowości o najczystszym powietrzu przeważają te położone na wybrzeżu i w pasie nadmorskim, jak Szczecinek, Świnoujście, Bytów, Kołobrzeg i Koszalin.





