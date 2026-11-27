Aktorka filmowa i teatralna, znana m.in. z roli w kręconym w Toruniu filmie „Sezony”, już niebawem pojawi się właśnie w Toruniu na spotkaniu autorskim. Napisała książkę ważną dla nastolatków i ich rodziców.

Książka trafiła do księgarń w piątek, 27 listopada. O publikacji, ale także o wychowywaniu dwóch nastolatek i o byciu mamą z Agnieszką Dulębą-Kaszą rozmawiała Bogumiła Wresiło.



- To książka dla dzieci od 14. roku życia. Obudziła się we mnie myśl, żeby ją napisać, ponieważ mam dwie córki, które do mnie mówią. To, co do mnie mówiły, to co pokazały mi np. w swoich telefonach, nie mieściło mi się w głowie. Nie wiedziałam, że świat dzieci tak wygląda. Pomyślałam, że większość rodziców naprawdę nie wie, co ich dzieci robią w szkole, nawet podstawowej - mówi autorka.



Warto, by tę publikację przeczytali też rodzice.



Spotkanie autorskie odbędzie się 7 grudnia w toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej.

Poprowadzi je Magdalena Czerwińska.

Początek o godz. 18. Wstęp wolny.

Cała rozmowa poniżej.