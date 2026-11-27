„Na drogach duszy” to nowy projekt Rafała Iwańskiego, toruńskiego muzyka oraz kompozytora. Tym razem zaprasza na spotkanie literacko-muzyczne, a dokładnie na dźwiękową podróż ze Stanisławem Przybyszewskim.

„Na drogach duszy” to autorska próba współczesnego odczytania twórczości Stanisława Przybyszewskiego poprzez muzykę elektroakustyczną. Punktem wyjścia dla kompozycji muzyczno-literackich są fragmenty prozy poetyckiej, powieści i wierszy twórcy Młodej Polski.



- Skupiłem się głównie na jego wczesnym okresie, kiedy to tworzył w Berlinie, gdzie mieszkał i był jednym z artystów bohemy pod koniec XIX wieku. Stanisław Przybyszewski tworzył wtedy w języku niemieckim poematy prozą. Potem sam je przetłumaczył na polski - mówi Rafał Iwański.



Prezentacja słuchowiska i spotkanie z jego autorem już w piątek, 27 listopada o godz. 18. w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu.



Więcej w relacji Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek - poniżej.