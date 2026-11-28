- W końcu nasze marzenia nabierają realnych kształtów - mówi Alina Kot-Czerwińska, dyrektorka biblioteki powiatowej w Świeciu. - Cieszymy się z przestrzeni, którą zyskamy, ale też z tego, że biblioteka będzie nowoczesna, na miarę XXI wieku.
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu zyska nową, większą siedzibę.
- Powstanie przy ulicy Laskowickiej.
- W nowym budynku będzie też sala konferencyjna.
- Kilka razy zmieniała siedzibę. W końcu jesteśmy po podpisaniu umowy na budowę nowoczesnej, fajnej przestrzeni dla książek, bibliotekarzy, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Chcemy ich przyciągać ofertą, która jest inna niż w bibliotekach, które znamy - mówi Paweł Knapik.
Świecka biblioteka stawia na edukację. Także z myślą o tej funkcji w nowej siedzibie powstanie sala konferencyjna, która pomieści około 100 osób. To ma być też miejsce, które przyciągnie organizacje pozarządowe oraz fundacje.