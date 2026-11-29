Zakupoholizm to uzależnienie, które jest często bagatelizowane. Tymczasem szacuje się, że problem dotyczy od 5 do 8 procent populacji.

Niekontrolowane kupowanie nierzadko doprowadza zakupoholików i ich rodziny do ruiny finansowej.



- Przyczyn uzależnienia jest wiele - mówi Marek Sasin, kierownik Poradni Terapii Uzależnień w Bydgoszczy. - Zakupy możemy robić przez internet 24 godziny na dobę, do tego dochodzą różnego rodzaju zasadzki zastawiane na konsumentów, czyli np. określony czas obowiązywania obniżki, kolejne promocje, możliwość odroczenia spłaty czy opłacenia danego zakupu. Problem pogłębiają różnego rodzaju problemy chociażby emocjonalne. Kompulsywne zakupy bywają sposobem na rozładowanie napięcia, na niedoświadczenie różnych emocji albo przeciwnie - na stymulację i doświadczanie pewnych emocji - dodaje.



Co jest sygnałem ostrzegawczym?



- Alarmować powinna sytuacja, gdy kupujemy rzeczy, które niekoniecznie są nam w ogóle potrzebne, branie pożyczek i rosnące zadłużenie. Problem w tym, że uzależnieni często ukrywają to przed bliskimi. Pomoc można uzyskać chociażby w naszej poradni - na ul. Karłowicza 26 w Bydgoszczy. Nie warto czekać aż zapukała do naszych drzwi komornik - zastrzega Marek Sasin.



Zakupoholizm może być również jednym z objawów manii w chorobie dwubiegunowej czy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.



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