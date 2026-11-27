Czym zajmuje się FICAC, czyli Światowa Federacja Konsulów? Czyje interesy reprezentuje? W „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK Marka Pietrzaka, konsula honorowego Węgier w Bydgoszczy, pytał o to Maciej Wilkowski.

Jaka jest rola konsula honorowego w naszym regionie i w skali światowej?



- Jako konsul honorowy wspieram obywateli Węgier mieszkających w regionie, wspieram inicjatywy kulturalne, sam je podejmuję, zwłaszcza te muzyczne, bo jestem pianistą. Utrzymuję kontakty z diasporą węgierską, którą tworzą m.in. osoby pracujące w JFTC i studenci. Pomagam Węgrom w razie wypadków czy w razie zaginięcia dokumentów. Pamiętam trudny moment, kiedy trzeba było pomóc węgierskiej firmie, która przywiozła tu na zamówienie sześć ciężarówek arbuzów, a nie było za nie zapłaty. Zadań wymagających i pracochłonnych jest sporo - podkreśla Marek Pietrzak.



Praca konsuli honorowych nie jest opłacana.

Z tej funkcji można zrezygnować w każdej chwili, ale bywa, że konsulowie honorowi są odwoływani z różnych powodów - nie ze swojej woli.

W Kujawsko-Pomorskiem jest 14 konsuli honorowych.

polityka

kładzie się cieniem na kontaktach międzyludzkich

- Światowa Federacja Konsulów to arena spotkań i relacji dla honorowych konsulów, którzy pełnią różne funkcje - podkreśla Marek Pietrzak. - Staram się być otwartym na wszystkie tematy. Jestem konsulem honorowym Węgier, ale w FICAC reprezentuje też Polskę - jako Polak i Bydgoszcz, bo ona jest w moim sercu - podkreśla Marek Pietrzak.Konsul honorowy uważa, że relacje polsko-węgierskie od zawsze były bardzo dobre, ale na życie społeczeństwa wpływa też, która- W ostatnim miesiącu dotarły do nas medialne przekazy o przestępczej działalności ludzi powiązanych z minioną władzą na Węgrzech. Aron Orban, brat byłego premiera Viktora Orbana, został zatrzymany pod zarzutem przemytu ludzi. Węgry powołały komisję do odzyskiwania mienia, takie sprawy będą się toczyły. Patrzę na to spokojnie, niech prokuratura pracuje - tak o rozliczaniu poprzedniej władzy na Węgrzech mówi Marek Pietrzak.- o czym jako pierwsze informowało Polskie Radio PiK. Procedura oficjalnego powołania go na stanowisko trwa już trzy miesiące.- To nowy dyplomata, musiał przejść szkolenia, zdać egzaminy, stawić się przed komisją. Teraz stara się o listy uwierzytelniające od prezydenta Węgier. Przedłoży je prezydentowi Polski, wtedy zostanie oficjalnie ambasadorem - wyjaśnia Marek Pietrzak.Czy Bydgoszcz na tym skorzysta?- Już na tym zyskaliśmy - w świat poszła informacja, że ambasador Węgier jest z Bydgoszczy. Będę zabiegał o to, by wzmacniać w tym kontekście pozycję Bydgoszczy - zaznacza Marek Pietrzak.