Toruńscy radni jednogłośnie zdecydowali o połączeniu Szpitala Miejskiego, Przychodni Specjalistycznej oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Fuzja wejdzie w życie 1 kwietnia 2027 roku.

Miasto chce stworzyć jeden, zintegrowany system opieki medycznej. Plany fuzji wzbudziły jednak obawy części pracowników oraz rodzin pacjentów, którzy obawiają się pogorszenia jakości leczenia.



- Myślę, że to grono osób nieprzekonanych w kontekście tego procesu jest coraz mniejsze - mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski. - Jasno mówiliśmy o tym, także na komisjach, że fuzja nie ma na celu szukania oszczędności poprzez redukcję zatrudnienia - uspokaja.



Przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Adrian Mól widzi w konsolidacji szansę na to, że miasto otrzyma 70 milionów złotych dotacji na rzecz tych trzech placówek. - Dyrektor przedstawił na radzie społecznej szpitala informację, że tych konsolidacji w skali kraju będzie niewiele. Tym bardziej nasze szanse na otrzymanie pełnej puli środków wzrastają - dodaje. - Inną korzyścią jest około 30 dodatkowych łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.



- Konsolidacja powinna przede wszystkim poprawić dostęp do publicznej służby zdrowia w Toruniu - to słowa Zbigniewa Fiderewicza z klubu Wspólny Toruń.

