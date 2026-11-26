Szybko zapadający zmrok, mgły i pierwsze przymrozki potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych uczestników ruchu. Jak wyjść z poślizgu i nie dać się zaskoczyć pogodzie?
Szybko zapadający zmrok, mgły i pierwsze przymrozki potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych uczestników ruchu. Jak wyjść z poślizgu i nie dać się zaskoczyć pogodzie?
Szybko zapadający zmrok, mgły i pierwsze przymrozki potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych uczestników ruchu. Jak wyjść z poślizgu i nie…
Przychodzimy na ratunek nerwom i dylematom nauczycieli oraz rodziców. W telewizyjnym studiu Polskiego Radia PiK powstał pierwszy odcinek nowego wideopodcastu…
Nowa wystawa pt. „Mennica bydgoska” zostanie otwarta w czwartek (26 listopada) w Europejskim Centrum Pieniądza. To opowieść o Bydgoszczy, w której przez…
Uczestnicy charytatywnego maratonu fitness spotkali się na treningu w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej. Ćwiczenia połączono ze zbiórką…
Po Bydgoszczy przyszedł czas na Toruń, gdzie uroczyście otwarto Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Staromiejskim. W tym roku będzie rekordowy.
Czy wiecie, że w Ślesinie na ziemi nakielskiej ryby mają głos? I to od ponad 100 lat. Siłą napędową lokalnej gospodarki jest karp. Te zostały już odłowione…
Punktualnie o godzinie 17 w piątek rozbłysły światełka na choince stojącej na Starym Rynku w Bydgoszczy oraz iluminacja na ulicy Mostowej i na Placu Teatralnym…
Rusza Bydgoski Jarmark Bożonarodzeniowy. Oficjalne otwarcie z włączeniem światełek na choince o 17, ale już od 13 czynne są stoiska.
Koncerty, spektakle teatralne, wydarzenia sportowe, warsztaty, spotkania autorskie i imprezy rodzinne - oto, co będzie się działo w ten weekend w Kujawsko-Pomorskiem…
Od 21 do 23 listopada w Muzeum Toruńskiego Piernika odbędzie się festiwal z piernikiem w roli głównej. My świętowaliśmy tam w czwartek.
Zwiedzanie świata to ich sposób na życie - podróżnicy z całej Polski w miejskiej bibliotece w Świeciu opowiadają o swoich wyprawach. Trwa 10. edycja Festiwalu…
Regionalna Giełda Produktów Turystycznych w Hotelu City w Bydgoszczy była kolejnym przystankiem na trasie wozu transmisyjnego Polskiego Radia PiK. Nasza reporterka…