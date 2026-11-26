Szybko zapadający zmrok, mgły i pierwsze przymrozki potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych uczestników ruchu. Jak wyjść z poślizgu i nie dać się zaskoczyć pogodzie?

zimą trzeba jeździć tak samo, jak latem, tylko, że lepiej

- Przypominają mi się słowa legendy motorsportu pana Sobiesława Zasady -- mówi w audycji „W dobrą stronę” Jakub Arent, kierownik MotoParku i koordynator szkoleń. - Miał na myśli to, by patrzeć jeszcze bardziej do przodu i jeszcze wcześniej rozpoczynać proces hamowania. Pamiętajmy, że wciśnięcie hamulca odpowiednio wcześniej od razu nam zapala światła hamowania, dzięki czemu kierowcy jadący za nami widzą, że my zamierzamy zahamować i do tego dostosowują swoją prędkość - wyjaśnia.Kierowcy masowo zmieniają opony letnie na zimowe, w obliczu spadku temperatur. Dlaczego to jest tak ważne pod kątem bezpieczeństwa na drodze? - Opona letnia w śniegu czy przy niskiej temperaturze sprawdza się znacznie gorzej niż zimowa - mówi nasz rozmówca. - Mam apel do kierowców samochodów z napędem na cztery koła, którzy często decydują się nie wymieniać opon - owszem, pod górkę szybciej wjedzie, ale hamuje czy skręca tak samo, jak każde inne auto.- Mogłoby się wydawać, że samochód się obrócił, ale tak nie było. Auta są tak zaprojektowane, żeby nie miały ochoty skręcić, żeby wyjechały z zakrętu przodem, a nie bokiem. Wszystko dlatego, że uderzenie w jakąkolwiek przeszkodę maską jest dużo bezpieczniejsze, niż jakbyśmy wjechali drzwiami - tłumaczy Jakub Arent. - Co zrobić, kiedy wpadnę w poślizg? Po prostu rozpocząć hamowanie. Podczas hamowania samochód najzwyczajniej w świecie zwalnia - dodaje.Testowaliśmy również, jak uratować pieszego, kiedy go nie zauważyliśmy z różnych powodów na przejściu dla pieszych. Jadąc przepisowo 50 km/h i hamując awaryjnie Jakub Arent zdołał uratować tego wyimaginowanego pieszego, zatrzymując się pół metra przed nim. Z kolei z prędkością o 10 km/h większą zahamował 15 metrów po uderzeniu w niechronionego uczestnika ruchu, czyli doprowadził do wypadku. Wniosek jest taki, że 10 km/h robi zdecydowaną różnicę, należy o tym pamiętać na drodze.