Od unikatowych monet, przez mennicze narzędzia i urządzenia, po fascynujące opowieści o miejscu, w którym przez prawie sto lat wybijano monety dla całego kraju. W Europejskim Centrum Pieniądza została otwarta nowa wystawa stała, która opowiada historię mennicy bydgoskiej.

Na wernisażu pojawił się tłum Bydgoszczan. Nasza reporterka zapytała ich o wrażenia:



- Możemy zobaczyć zarówno awers i rewers w jednej monecie, to ciekawy, nowatorski sposób;

- Jest tablica multimedialna i można wpisać numer monety i widzimy wszystkie informacje o niej - usłyszała Natasza Trzebuchowska.



Najpiękniejszą monetę na świecie wybito w Bydgoszczy



Słuchaczy Polskiego Radia PiK do odwiedzenia wystawy zaprasza dyrektorka Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego dr Anna Kornelia Jędrzejewska.



Opowiedziała przy okazji historyczną ciekawostkę. - W Bydgoszczy powstawały monety, które były charakterystyczne i do dzisiaj mówi się, że jest to miejsce, w którym wybito najpiękniejszą monetę na świecie, czyli studukatówkę Zygmunta III Wazy - podkreśla.



Mennica bydgoska działała od końca XVI wieku - najpierw jako mennica prywatna, później królewska, a od 1632 roku - jako państwowa - była jednym z najważniejszych zakładów w Rzeczypospolitej.