Mieszkańcy Inowrocławia mogą już zobaczyć pierwsze tabliczki, informujące o najbliższych miejscach schronienia. Ratusz uspokaja, że ich obecność nie oznacza bezpośredniego zagrożenia.

Służą jedynie lepszemu przygotowaniu miasta i mieszkańców na sytuacje, w których potrzebna będzie szybka ochrona.



- Oznaczenia te ułatwiają mieszkańców rozpoznawać miejsca, które mogą zapewnić podstawową ochronę, między innymi przed skutkami niebezpiecznych zjawisk pogodowych oraz użycia konwencjonalnych środków rażenia, w szczególności przed odłamkami - mówi Daria Knasiak-Majewska, rzecznik prasowy inowrocławskiego ratusza.



Punkty oznaczone są w bezpłatnej aplikacji „Gdzie się ukryć”. Wszyscy zarządcy budynków już otrzymali takie tabliczki. Wkrótce będzie znana pełna lista budynków.



Wspomniane obiekty to nie schrony. Nie każdy z nich jest budowlą ochronną.