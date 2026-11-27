Grzegorz Pleszyński zaprasza w najbliższym czasie na dwie swoje wystawy. Wernisaż pierwszej odbędzie się w piątek (27 listopada) o godzinie 19 w Velvet artcafe przy ul. Gdańskiej 25 w Bydgoszczy.

Druga - i główna - wystawa Grzegorza Pleszyńskiego zostanie przedstawiona w Galerii Miejskiej bwa 8 grudnia. - To będzie moja wystawa indywidualna, na której najważniejsze będzie malarstwo wykonane w ciągu ostatnich dziesięciu, piętnastu latach - mówi. - Będzie także instalacja i performance z chórem Czarnego Karła.



Wystawa „Obrazy i obiekty, obiekciki, Viki, Ciki od 1979 roku”, której wernisaż już w piątek, jest swoistym prologiem do tego drugiego. - Zamierzam pokazać prace stare, nawet z lat 70. - zdradza artysta. - Będą też obrazy, które nigdy nie były pokazywane - dodaje.



Grzegorz Pleszyński to artysta i pedagog. Od lat zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Bliskie mu są muzyka, performance czy video art. Jest też twórcą społecznej akcji „Antydepresyjna Szkoła” czy regionalnej akcji z artystami z całego świata pn. „Konstrukcja w procesie”.