Na 12 miesięcy w czynnościach służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego został zawieszony Bogdan Święczkowski - postanowił sąd dyscyplinarny TK, któremu przewodniczy sędzia Magdalena Bentkowska.
Sąd dyscyplinarny zajął się w czwartek kwestią zarządzonej 30 października przez Annę Korwin-Piotrowską natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego na okres miesiąca.
Sąd postanowił - ogłosiła sędzia Bentkowska - „zawiesić w czynnościach służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego na okres 12 miesięcy”.
Wśród motywów takiej decyzji sędzia Bentkowska wymieniła m.in. niedopuszczenie przez Święczkowskiego do orzekania Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Macieja Berka, którzy - jak powiedziała - są sędziami TK od dnia wyboru ich przez Sejm.