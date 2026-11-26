Bydgoszczanin Wiktor Ź. najbliższe trzy lata spędzi w więzieniu. Ponadto na cztery stracił prawa publiczne.

Wyrok zapadł w bydgoskim Sądzie Okręgowym. Mowy końcowe stron jak i uzasadnienie kary odbyły się za zamkniętymi drzwiami. Prokuratura domagała się sześciu lat więzienia i sześciu lat pozbawienia praw publicznych, a obrona uniewinnienia.



Orzeczenie sądu nie jest prawomocne.



Wiktor Ź. nieudolnie szpiegował na rzecz Rosji



Mężczyzna został zatrzymany przez ABW w czerwcu 2025 roku. Oskarżono go o „zgłoszenie gotowości działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, a także o działalność na rzecz tego wywiadu, poprzez gromadzenie i przekazywanie wiadomości dotyczących m.in. ważnych dla bezpieczeństwa Polski obiektów". W zamian miał otrzymać gratyfikację finansową.



Po powrocie Wiktora Ź. z Białorusi ten otrzymał wiadomość w języku rosyjskim i zaczęła się jego korespondencja, w której przekazywał informacje na temat bydgoskich jednostek, m.in. bydgoskiego lotniska, WZL nr 2, zakładów Nitro-Chem oraz Centrum NATO. W rzeczywistości wiadomości wymieniał nie z obcym wywiadem, tylko funkcjonariuszem ABW, który podawał się za oficera wywiadu rosyjskiego.



Swoje działania podejmował od 12 marca do 30 kwietnia 2025 roku.