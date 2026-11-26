Wystąpienie z interpelacją w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada posłanka Magdalena Łośko. Chodzi o sprawę likwidacji mleczarni Cuiavia. Polityk spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych.

- Nie mieli świadomości, że ich miejsca pracy mogą być tak poważnie zagrożone - mówi posłanka. - Pojawiają się pytania, jak to jest możliwe, tym bardziej, że nowy właściciel zapowiadał inwestycję o wartości około 30 milionów złotych. Jak wskazują przedstawiciele pracowników, zakład przechodził audyty wymagane przez sieci handlowe. Nie było opóźnień w płatnościach - wspomina.



Cuiavia miała otrzymać 20 milionów złotych dotacji na termomodernizację firmy. Ostatecznie z tych środków nie skorzystano. Od jakiegoś czasu dostawcy zaczęli dowozić mleko nie do Cuiavii, tylko do zakładu w Piotrkowe Kujawskim.



- Pojawia się uzasadnione pytanie, czy niektóre działania podejmowane w ostatnich miesiącach nie prowadziły do stopniowego wygaszania działalności zakładu, to wymaga rzetelnego sprawdzenia - mówi Magdalena Łośko. - Warto wyjaśnić, czy w przypadku Cuiavii nie powtórzył się scenariusz znany z innych prób przejmowania i restrukturyzacji zakładów mleczarskich - dodaje.



Obecnie pracownicy negocjują warunki odejścia z firmy. Termin wypracowania porozumienia mija 10 grudnia.