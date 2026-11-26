Brak planów na nadchodzący weekend? Koniecznie sprawdźcie nasz przewodnik pełen sportowych, teatralnych, koncertowych lub warsztatowych wydarzeń, które odbędą się w miastach Pomorza i Kujaw. Każdy znajdzie coś dla siebie.

BYDGOSZCZ

Piątek, 27 listopada



PRAWDZIWE CIAŁA LUDZKIE – wystawa anatomiczna



Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, godz. 9:00–20:00







Czytadełko – spotkania czytelnicze i animacyjne dla przedszkoli

Pałac Młodzieży, godz. 10:30–12:30





Świąteczne Miasteczko Wyzwań!

Focus Mall Bydgoszcz, 27–28 listopada, godz. 11:00–19:00





Orkiestra Księżniczek – Koncert Wiedeński 1 (część 1.)

Adria Teatr, ul. Toruńska 30, godz. 17:00–19:00







Promocja książek „Światłość i mrok” oraz „Na wzburzonych falach”

Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4, godz. 17:00–19:00





Cyrk Świąteczny

ul. Wojska Polskiego, 27 listopada – 6 grudnia, pierwszy pokaz 27 listopada o godz. 17:30





DREWNIANE DOMKI – warsztaty dekoracyjne

ul. Paderewskiego 28/2, godz. 18:00–20:00





Kalin i Wuel – rap w Światłowni

Światłownia, godz. 18:00–19:30





Wystawa „Liternik – atlas liter niespokojnych” – wernisaż

Dom Liter. Centrum Literatury i Pisma, ul. Podwale 15, godz. 18:00–19:00







Wernisaż wystawy Agnieszki Babińskiej „Καμένο Νησί (Kaméno Nisí). Gdy milknie las. 2025–26”

Muzeum Fotografii, godz. 18:00–19:00





Włoskie sekrety królowej Bony

Apteka „Pod Łabędziem”, godz. 18:00–19:30





Piłka ręczna: PROMAR AZS UKW Bydgoszcz – Aqua-Instal Jeziorak Iława

ul. Sportowa 2, godz. 19:00–21:00





Wunderkind – pokaz przedpremierowy

Akademia Muzyczna, ul. prof. Jerzego Godziszewskiego 1, godz. 19:00–20:30





Koncert Echo Rodu & Paprodziad

Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12–14, godz. 19:00–21:00





Dziadek do orzechów – balet

Opera Nova, godz. 19:00–21:00





COLD SHOT 4 EVER – Lady Pank i polskie przeboje lat 90.

Botanic, godz. 20:00–22:00





Czesław Mozil / Miłosz Wośko / SONOS / Herbert Kameralnie

Eljazz, ul. Kręta 3, godz. 20:00–22:00







Orkiestra Księżniczek – Koncert Wiedeński 1 (część 1.)

Adria Teatr, godz. 20:00–21:00





Koncert Katarzynkowy z zespołem Żuki

Park Hotel, godz. 21:00–23:59





WHITE PARTY 2026 | Andrzejki









Sobota, 28 Listopada 2026

FOCUS Ice Swimming Bydgoszcz Festival

Wyspa Młyńska, godz. 9:00–14:00







Charytatywny Turniej Tenisa Stołowego

Kompleks Sportowy Zawisza, godz. 10:00–13:00





Spacer „Nie wszystek umrę” – Cmentarz Nowofarny

Cmentarz Nowofarny, godz. 10:00–11:30





Akademia WioliMisia

ul. Słowackiego 7, godz. 10:00–13:00







PRAWDZIWE CIAŁA LUDZKIE – wystawa anatomiczna

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, godz. 10:00–18:00





Dobre jutro #04 – międzykulturowe śniadanie integracyjne

Młyny Rothera, ul. Mennica 10, godz. 10:00–13:00





Tradycje: Andrzejkowe wróżby

Centrum Edukacji Muzealnej, godz. 11:00–12:30







BAL ANDRZEJKOWY DLA DZIECI

ul. Paderewskiego 28/2, godz. 12:00–15:00







Mapy kosmosu – warsztaty kaligrafii eksperymentalnej z Łukaszem Wiesem

Stare Miasto w Bydgoszczy – spacer z przewodnikiem Walkative!

Most Staromiejski, godz. 12:30–14:15







ANIMACJA – cykl warsztatów tworzenia animacji z wykorzystaniem AI

Młyny Rothera, godz. 13:00–16:00





Oblicza klawesynu – koncert Justyny Woś

Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4, godz. 15:00–16:30







„Siedzieje Curling” – charytatywny turniej

Lodowisko Torbyd, ul. Toruńska 59, godz. 15:00–18:00







Wpadka – spektakl

Adria Teatr, ul. Toruńska 30, godz. 16:00–17:30





ZIMOWE HISTORIE – NIEWINNY REJS z degustacją

Wyspa Młyńska, godz. 17:00–18:00







Koncert Muzyki Filmowej w wykonaniu Orkiestry Maximus

Akademia Muzyczna, ul. prof. Jerzego Godziszewskiego 1, godz. 17:00–18:30





IX Festiwal Muzyka w Willi Blumwego: Aleksandra Brejza – portret

Akademia Muzyczna, godz. 18:00–19:30







VI edycja Konkursu Wokalnego im. Zbigniewa Wodeckiego SOBĄ BYĆ!

Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12–14, godz. 18:00–21:00





Koncert zespołu Freygish Orchestra

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, pl. Kościeleckich 6, godz. 18:00–19:00







Wernisaż wystawy „Złote Rewersy”

Toniebajka. Księgarnia dla wszystkich, godz. 18:00–19:00





Wunderkind – premiera

Akademia Muzyczna, godz. 19:00–20:30







Dziadek do orzechów – balet

Opera Nova, godz. 19:00–21:00







Tomasz Jachimek – „Niewiarygodne, a jednak!”

Over the Under Pub, godz. 19:00–20:30







Nocne Wychodki: „Czemu zołzie warto zabrać musztardę i krwi upuścić?”

Muzeum Mydła i Historii Brudu, godz. 19:00–21:30





Wpadka – spektakl

Adria Teatr, godz. 19:00–20:30







Stara Szkoła – koncert

Eljazz, ul. Kręta 3, godz. 20:00–22:00





Wieczorny koncert zespołu Stara Szkoła. Muzyczne spotkanie dla osób lubiących występy na żywo i klubowy klimat.







Niedziela, 29 Listopada 2026



Bydgoska Liga Pływacka – cykl 6 zawodów dla amatorów pływania

Centrum Rekreacji Astoria, ul. Królowej Jadwigi 23, godz. 9:15–13:00







Frymark bydgoski

ul. Gdańska 47A, na tyłach Rywala, godz. 9:30–13:00







PRAWDZIWE CIAŁA LUDZKIE – wystawa anatomiczna

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, godz. 10:00–18:00







Zabawowy Klub Filmowy Malucha ZYGZAK dla rodzin

Pałac Młodzieży, godz. 11:00–13:00





FORDOŃSKIE ZABAWY Z MUZYKĄ – rodzinne koncerty „UKOŁYSZ MNIE”

Hangar Kultury, godz. 11:00–12:00





Opowieść wigilijna – spektakl

Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14–16, godz. 12:00–13:30





MajsterLAB #7: Skarbonka – warsztaty dla dzieci w wieku 7–10 lat

Młyny Rothera, ul. Mennica 10, godz. 12:00–14:30







Jesień w lesie – co robią rośliny po zrzuceniu liści?

Las Gdański, start przy nieczynnej pętli tramwajowej Las Gdański, godz. 12:00–14:00







Bydgoskie Rękoczyny – targi rzeczy wyjątkowych

Qubus Hotel Bydgoszcz, godz. 12:00–19:00







Stare Miasto w Bydgoszczy – spacer z przewodnikiem Walkative!

Most Staromiejski, godz. 12:30–14:15





W rocznicę ślubu Wyczółkowskich

Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7, godz. 13:00–16:00





MajsterLAB #7: Skarbonka – warsztaty dla młodzieży od 11 lat

Młyny Rothera, ul. Mennica 10, godz. 13:30–15:30





Mecz 2. Ligi Kobiet w koszykówce: MUKS Bydgoszcz – MKS OSiR Opalenica

ul. Glinki 117, godz. 14:00–16:00





Bez hamulców – spektakl

Adria Teatr, godz. 15:00–16:30





Polska Noc Kabaretowa 2026

Hala Sportowo-Widowiskowa Immobile Łuczniczka, godz. 16:00–18:00





Opowieść wigilijna – spektakl

Teatr Kameralny, godz. 16:00–17:30







Bez hamulców – spektakl

Adria Teatr, godz. 17:15–18:45





KONCERT SYMFONICZNY – MUZYCZNA AUTOBIOGRAFIA

Akademia Muzyczna, ul. prof. Jerzego Godziszewskiego 1, godz. 18:00–19:00







Wunderkind – pokaz popremierowy

Akademia Muzyczna, godz. 18:00–19:30







Dziadek do orzechów – balet

Opera Nova, ul. Marszałka Focha 5, godz. 18:00–20:00





Koncert Orkiestry Symfonicznej AMFN

Akademia Muzyczna, godz. 18:00–19:30





Martyna Zakrzewska gra Johna Cage’a – koncert

Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12–14, godz. 19:00–21:00





TORUŃ

Wystawa edukacyjna prezentująca anatomię człowieka. Zwiedzający mogą poznać budowę ludzkiego organizmu i jego funkcjonowanie.Spotkanie dla najmłodszych, łączące wspólne czytanie książek z zabawami i aktywnościami rozwijającymi wyobraźnię.Świąteczna atrakcja przygotowana dla odwiedzających centrum handlowe. Propozycja dla rodzin i dzieci, wprowadzająca w atmosferę nadchodzących świąt.Widowiskowy koncert muzyki klasycznej, inspirowany wiedeńską tradycją muzyczną. W programie znane utwory, elegancka oprawa i występy orkiestry.Spotkanie literackie poświęcone dwóm publikacjom. Okazja do poznania książek, ich tematyki oraz rozmowy o literaturze.Rodzinne widowisko cyrkowe w świątecznym klimacie. W programie można spodziewać się atrakcji artystycznych i występów przygotowanych dla dzieci oraz dorosłych.Warsztaty kreatywne, podczas których uczestnicy będą tworzyć i ozdabiać drewniane domki. To propozycja dla osób lubiących rękodzieło i własnoręczne dekoracje.Spotkanie z muzyką rapową i występami Kalina oraz Wuela. Wieczór dla miłośników hip-hopu i muzyki na żywo.Otwarcie wystawy Łukasza Wiesego poświęconej literom, typografii i eksperymentom z formą pisma. Wydarzenie dla miłośników grafiki i sztuki wizualnej.Otwarcie wystawy fotograficznej Agnieszki Babińskiej. Ekspozycja podejmuje temat natury, krajobrazu i przemian środowiska.Spotkanie poświęcone królowej Bonie, jej włoskim korzeniom i wpływowi na polską kulturę. To okazja do poznania ciekawostek historycznych.Mecz piłki ręcznej z udziałem bydgoskiej drużyny PROMAR AZS UKW. Sportowe emocje i okazja do kibicowania lokalnemu zespołowi.Przedpremierowa prezentacja produkcji scenicznej Akademii Muzycznej. Wydarzenie dla osób zainteresowanych teatrem i muzyką.Koncert dwóch muzycznych projektów, łączących różnorodne inspiracje i charakterystyczne brzmienia. Propozycja dla osób szukających nietuzinkowych występów na żywo.Ponadczasowy balet Piotra Czajkowskiego. Historia Klary i niezwykłego Dziadka do orzechów przenosi publiczność w magiczny świat świątecznych przygód.Koncert z największymi przebojami polskiej muzyki rozrywkowej lat 90. W programie między innymi utwory zespołu Lady Pank.Kameralne wydarzenie muzyczne z udziałem Czesława Mozila, Miłosza Wośko i zespołu SONOS. Projekt nawiązuje do twórczości Zbigniewa Herberta.Drugi zaplanowany tego dnia występ koncertu wiedeńskiego. Muzyczna propozycja dla miłośników klasycznych kompozycji i widowiskowej oprawy.Wieczór muzyczny z zespołem Żuki, wykonującym znane przeboje polskiej i światowej muzyki rozrywkowej.Grey Bydgoszcz, godz. 22:00–23:59Andrzejkowa impreza klubowa w białym stylu. Wieczór z muzyką taneczną i atmosferą wspólnego świętowania.Festiwal zimowego pływania, skierowany do miłośników morsowania i sportowych wyzwań. Wydarzenie promuje aktywność fizyczną i hartowanie organizmu.Turniej sportowy łączący rywalizację przy stołach tenisowych z ideą pomagania. Wydarzenie dla zawodników i kibiców.Spacer historyczny po jednej z bydgoskich nekropolii. Uczestnicy poznają historię cmentarza oraz losy osób związanych z miastem.Wydarzenie edukacyjno-artystyczne skierowane do dzieci. Łączy zabawę z poznawaniem świata muzyki i aktywnościami rozwijającymi kreatywność.Wystawa edukacyjna pozwalająca poznać budowę ludzkiego ciała. Ekspozycja zainteresuje osoby ciekawiące się anatomią, biologią i medycyną.Spotkanie przy wspólnym śniadaniu, którego celem jest integracja mieszkańców i poznawanie różnych kultur. Okazja do rozmów i nawiązywania nowych znajomości.Spotkanie poświęcone tradycjom andrzejkowym. Uczestnicy poznają dawne zwyczaje i wróżby związane z wieczorem św. Andrzeja.Zabawa andrzejkowa przygotowana dla najmłodszych. Wydarzenie łączy taniec, animacje i tradycyjne andrzejkowe atrakcje.Dom Liter. Centrum Literatury i Pisma, godz. 12:00–14:00Warsztaty artystyczne łączące kaligrafię z eksperymentowaniem z formą i przestrzenią. Propozycja dla osób zainteresowanych sztuką pisma.Spacer z przewodnikiem po bydgoskiej starówce. Uczestnicy poznają historię miasta, najważniejsze zabytki oraz ciekawostki związane z jego przeszłością.Warsztaty poświęcone tworzeniu animacji przy użyciu sztucznej inteligencji. Uczestnicy poznają możliwości nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w pracy kreatywnej.Koncert prezentujący możliwości brzmieniowe klawesynu. Wydarzenie dla miłośników muzyki klasycznej i instrumentów historycznych.Charytatywny turniej curlingowy, łączący sportową rywalizację z pomocą potrzebującym. Wydarzenie dla uczestników i kibiców.Spektakl teatralny o komediowym charakterze. Propozycja dla widzów szukających lekkiej rozrywki i zabawnych sytuacji scenicznych.Wydarzenie turystyczne w zimowej odsłonie, łączące opowieści o mieście z degustacją. Propozycja dla osób szukających nietypowego sposobu spędzenia popołudnia.Koncert z muzyką znaną z popularnych filmów. Orkiestra Maximus zaprezentuje kompozycje, które przywołują emocje i atmosferę wielkiego kina.Wydarzenie festiwalowe poświęcone Aleksandrze Brejzie. Spotkanie z muzyką i twórczością artystyczną w ramach bydgoskiego festiwalu.Konkurs promujący talenty wokalne i młodych wykonawców. Uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności, nawiązując do dorobku muzycznego Zbigniewa Wodeckiego.Koncert zespołu prezentującego muzyczne inspiracje kulturą klezmerską. Propozycja dla osób zainteresowanych muzyką etniczną i tradycyjnymi brzmieniami.Otwarcie wystawy artystycznej w przestrzeni bydgoskiej księgarni. Spotkanie dla miłośników sztuki i kultury wizualnej.Premiera spektaklu przygotowanego przez Akademię Muzyczną. Wydarzenie dla osób zainteresowanych nowymi realizacjami scenicznymi.Klasyczna opowieść baletowa Piotra Czajkowskiego. Świąteczna historia Klary i Dziadka do orzechów zachwyca muzyką, choreografią i scenografią.Spotkanie z Tomaszem Jachimkiem, komikiem i artystą kabaretowym. Wieczór pełen humoru, anegdot i zaskakujących opowieści.Nietypowe wydarzenie muzealne przybliżające dawne obyczaje, wierzenia i sposoby dbania o higienę. Propozycja dla osób lubiących historię przedstawioną w niekonwencjonalny sposób.Drugi sobotni pokaz spektaklu komediowego. Dobra propozycja na wieczór dla osób szukających teatralnej rozrywki.Zawody pływackie dla amatorów, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności i sportową formę. Wydarzenie skierowane do miłośników aktywności w wodzie.Popularny bydgoski targ produktów regionalnych, ekologicznych i rękodzieła. Można znaleźć lokalne przysmaki, naturalne produkty oraz wyroby od regionalnych wystawców.Edukacyjna wystawa prezentująca anatomię człowieka. Odwiedzający mogą poznać budowę ludzkiego organizmu i zobaczyć, jak funkcjonują poszczególne układy ciała.Projekcja filmowa przygotowana z myślą o najmłodszych widzach i ich rodzicach. Wydarzenie pozwala dzieciom poznawać świat kina w przyjaznej atmosferze.Rodzinny koncert muzyczny dla dzieci i opiekunów. Kameralne spotkanie z muzyką, które pozwala najmłodszym rozwijać wrażliwość muzyczną.Teatralna adaptacja ponadczasowej historii Charlesa Dickensa. Opowieść o Ebenezerze Scrooge'u przypomina o empatii, dobroci i prawdziwym znaczeniu świąt.Warsztaty kreatywne, podczas których dzieci wykonają własną skarbonkę. Zajęcia rozwijają zdolności manualne i wprowadzają najmłodszych w temat oszczędzania.Przyrodniczy spacer edukacyjny poświęcony jesiennym zmianom w świecie roślin. Uczestnicy dowiedzą się, jak drzewa i inne rośliny przygotowują się do zimy.Targi rękodzieła i autorskich produktów tworzonych przez lokalnych artystów oraz rzemieślników. Można znaleźć oryginalne dekoracje, dodatki i pomysły na świąteczne prezenty.Spacer z przewodnikiem po historycznym centrum Bydgoszczy. Uczestnicy poznają zabytki, miejskie legendy i interesujące historie związane z miastem.Wydarzenie muzealne poświęcone życiu prywatnemu Leona Wyczółkowskiego i jego żony. Uczestnicy będą mogli poznać ciekawostki z życia wybitnego malarza.Kreatywne zajęcia dla starszych dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać skarbonkę, rozwijając umiejętności manualne i pomysłowość.Ligowe spotkanie kobiecej koszykówki. Bydgoski zespół MUKS zmierzy się z drużyną z Opalenicy. Wydarzenie dla miłośników sportu i lokalnego kibicowania.Spektakl teatralny o charakterze rozrywkowym. Propozycja dla widzów poszukujących lekkiej formy teatralnej i przyjemnego sposobu na niedzielne popołudnie.Duże widowisko kabaretowe z udziałem znanych polskich artystów. W programie humorystyczne skecze, satyryczne historie i występy na żywo.Drugi niedzielny pokaz adaptacji klasycznej powieści Charlesa Dickensa. Spektakl opowiada o przemianie człowieka i sile świątecznych wartości.Drugi niedzielny pokaz spektaklu. Propozycja dla osób, które wolą wybrać się do teatru w późniejszych godzinach popołudniowych.Koncert symfoniczny, w którym muzyka staje się formą artystycznej opowieści. Wydarzenie dla miłośników muzyki klasycznej i orkiestrowych brzmień.Kolejna prezentacja spektaklu „Wunderkind”, po premierowym pokazie zorganizowanym dzień wcześniej. Okazja do zobaczenia nowej produkcji scenicznej.Klasyczny balet Piotra Czajkowskiego, pełen pięknej muzyki, efektownej choreografii i świątecznej magii. Historia Klary i Dziadka do orzechów to propozycja dla całych rodzin.Występ orkiestry symfonicznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Koncert skierowany do osób zainteresowanych muzyką klasyczną i wykonaniami orkiestrowymi.Koncert poświęcony twórczości amerykańskiego kompozytora Johna Cage’a. Martyna Zakrzewska zaprezentuje jego muzykę z wykorzystaniem fortepianu preparowanego, oferując publiczności nietypowe doświadczenie dźwiękowe.

Piątek, 27 listopada 2026

Metropolitalny Konkurs Wokalny

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11, Toruń, godz. 10:00

Pierwsza edycja konkursu wokalnego skierowanego do młodych artystów w wieku od 10 do 25 lat z Metropolii Toruńskiej. Uczestników oceni profesjonalne jury.





Errors and Failures

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Toruń, godz. 12:00

Eksperymentalny spektakl choreograficzny Agnieszki Dubilewicz. Przedstawienie podejmuje temat różnorodności ludzkich ciał, relacji między nimi oraz społecznego postrzegania normy.

32. Toruński Festiwal Książki – dzień piąty

Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, Toruń, od godz. 17:00

Kolejny dzień festiwalu literackiego obejmujący spotkania autorskie i rozmowy z pisarzami. W programie znajdują się m.in. spotkania z Markiem Krajewskim, Bartkiem Kieżunem, Tomaszem Jastrunem i Joanną Flis.

Etnofotografie Wileńszczyzny

Muzeum Etnograficzne w Toruniu, godz. 18:00

Otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej kulturze, tradycjom i codziennemu życiu mieszkańców Wileńszczyzny.

Na drogach duszy. Dźwiękowa podróż ze Stanisławem Przybyszewskim

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Toruń, godz. 18:00

Premierowy projekt Rafała Iwańskiego łączący literaturę Stanisława Przybyszewskiego z muzyką elektroakustyczną. Wydarzenie będzie połączeniem dźwięku, słowa i artystycznej interpretacji twórczości pisarza.

Teresa Werner – koncert

Aula UMK, ul. Jurija Gagarina 11, Toruń, godz. 18:00

Koncert popularnej wokalistki wykonującej muzykę pop i szlagierową. Publiczność będzie mogła usłyszeć jej najbardziej rozpoznawalne utwory.

The Echoes Project – Pink Floyd

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, Toruń, godz. 19:00

Koncert poświęcony twórczości legendarnego zespołu Pink Floyd. Wykonawcy zaprezentują w całości dwa kultowe albumy: „The Dark Side of the Moon” oraz „Wish You Were Here”.

Polska Noc Kabaretowa 2026 – Siedmiu wspaniałych

Arena Toruń, ul. gen. Józefa Bema 73–89, godz. 20:00

Wieczór kabaretowy z udziałem czołowych polskich artystów sceny komediowej. W programie skecze, satyra i humor komentujący codzienne życie.





Hellhaim / Icon / Wishfulland – koncert

Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3, Toruń, godz. 19:00

Koncert trzech zespołów reprezentujących cięższe odmiany muzyki rockowej i metalowej. Wydarzenie dla miłośników gitarowych brzmień.





Potańc Chełmiński

Kawiarnia WEJŚCIÓWKA, pl. Teatralny 1, Toruń, godz. 20:00

Wieczór taneczny z muzyką tradycyjną inspirowaną folklorem regionu. W programie m.in. kujawiaki, mazurki, oberki, polki i wiwaty.





Ćwiczenia stylistyczne

Teatr im. Wilama Horzycy, Scena na Zapleczu, Toruń, godz. 09:30 i 12:30

Spektakl teatralny w reżyserii Evy Rysovej, oparty na zabawie językiem, formą i sposobami opowiadania historii.





Sobota, 28 listopada 2026





Toruński Festiwal Książki – dzień szósty

Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6 oraz wybrane przestrzenie partnerskie, od godz. 11:30

Dzień festiwalowy obejmujący spotkania autorskie, warsztaty i rozmowy o literaturze. W programie m.in. spotkania z Marią Pakulnis, Sylwią Zientek, Andrzejem Pilipiukiem, Sergiejem Lebiediewem i Michałem Nogasiem.





Oprowadzanie po Ratuszu Staromiejskim

Rynek Staromiejski 1, godz.11:00

Zwiedzanie jednego z najważniejszych zabytków Torunia. Uczestnicy będą mogli poznać historię budynku, jego wnętrza i ciekawostki związane z dawnym życiem miasta.





Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem

Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski – miejsce zbiórki, godz. 17:00

Spacer z przewodnikiem po toruńskiej starówce. To propozycja dla osób, które chcą poznać historię miasta, jego zabytki, legendy i najciekawsze zakątki.





Elmer. Słoń w kratkę – PREMIERA

Teatr Baj Pomorski, Mała Scena, ul. Piernikarska 9, godz. 16:30

Premiera spektaklu dla dzieci na podstawie książki Davida McKee. Historia kolorowego słonia Elmera pokazuje, że odmienność jest wartością, a przyjaźń i akceptacja pomagają budować relacje.





Klaps! 50 twarzy Greya

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, al. Solidarności 1–3, godz.15:00 i 19:00

Komediowy spektakl na podstawie „Pięćdziesięciu twarzy Greya”, w adaptacji teatru Krystyny Jandy. Przedstawienie przeznaczone dla widzów dorosłych, od 18. roku życia.





Toruński Pierniczek. Rzecz o Helenie Grossównie

Torunianka Café, ul. Franciszkańska 16, Toruń, godz. 19:00

Muzyczno-teatralna opowieść o Helenie Grossównie, toruńskiej aktorce i tancerce, która zapisała się w historii polskiego kina i teatru.





Zakłócenie – koncert

Hipisówka, ul. Kopernika 20, Toruń, godz. 21:00

Koncert zespołu Zakłócenie. Organizatorzy zapowiadają energetyczne wydarzenie z mocnym, rockowym brzmieniem.





Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850–1950)

Muzeum Etnograficzne w Toruniu, godz. 09:00 – według kalendarza wydarzeń

Wystawa przedstawiająca życie codzienne, obyczaje, tradycje i kulturę ludową mieszkańców regionów od Kujaw po wybrzeże Bałtyku.





Andrzejkowy Bal w Pałacu Widokowym

Pałac Widokowy, ul. Majdany 1, godz. 19:00

Bal andrzejkowy organizowany w wyjątkowej lokalizacji z widokiem na panoramę Torunia. Propozycja dla osób szukających wieczornej rozrywki i tanecznej zabawy.





Niedziela, 29 listopada 2026





Etnoigraszki: Szkoła? Cepy i stodoła!

Muzeum Etnograficzne w Toruniu, godz. 11:00–12:30

Rodzinne spotkanie z tradycją i kulturą ludową. Uczestnicy poznają dawne zwyczaje, zabawy dziecięce i jesienne prace gospodarskie. W programie ruch, śpiew, rytm i aktywności dla całych rodzin.





Tomasz Samojlik – spotkanie autorskie

Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, godz. 11:00

Spotkanie z biologiem, popularyzatorem przyrody i autorem komiksów oraz książek dla dzieci. Rozmowa będzie dotyczyć literatury, przyrody i inspiracji do tworzenia opowieści dla najmłodszych.





Elmer. Słoń w kratkę

Teatr Baj Pomorski, ul. Piernikarska 9, godz. 12:00 i 14:00

Kolejne prezentacje premierowego spektaklu na podstawie książki Davida McKee. Przedstawienie dla dzieci opowiada o akceptacji, przyjaźni i wartości różnorodności.





Powitanie pampasowców grzywiastych

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, godz. 12:00

Spotkanie związane z powitaniem nowych mieszkańców ogrodu zoologicznego – pampasowców grzywiastych. Wydarzenie dla miłośników zwierząt i rodzin z dziećmi.





Kufer pełen Baśni: Świniopas i Nowe Szaty Cesarza

Teatr Miejsca, godz. 15:00

Familijny spektakl inspirowany baśniami Hansa Christiana Andersena. Widzowie poznają dwie klasyczne opowieści przedstawione w kameralnej, teatralnej formie.





Noce i dnie

Teatr im. Wilama Horzycy, Duża Scena, godz. 16:00

Spektakl w reżyserii Michała Siegoczyńskiego, inspirowany powieścią Marii Dąbrowskiej. Przedstawienie opowiada o miłości, relacjach rodzinnych, przemijaniu i przemianach społecznych. Czas trwania około 3 godzin i 20 minut.





A Sea Symphony. Potęga żywiołu

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, godz. 17:00

Wydarzenie muzyczne inspirowane potęgą morza i natury. Propozycja dla miłośników muzyki koncertowej i widowiskowych interpretacji muzycznych.





Golden Hits of Queen vol. 2 – koncert andrzejkowy

CKK Jordanki, Sala Prób, al. Solidarności 1–3, godz. 17:00

Koncert z największymi przebojami legendarnej grupy Queen. Wydarzenie przygotowane w andrzejkowej odsłonie, dla miłośników rockowych klasyków.





Klimakterium i już

Aula UMK, ul. Jurija Gagarina 11, godz. 17:00

Komediowy spektakl teatralny poruszający temat kobiecości, dojrzałości i codziennych problemów kobiet. Przedstawienie łączy humor, muzykę i zabawne sytuacje z życia bohaterek.





Mała Miss (Little Miss Sunshine)

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8, godz. 14:00 i 18:00

Musicalowa adaptacja znanego filmu „Little Miss Sunshine”. Historia rodziny Hooverów opowiada o marzeniach, akceptacji, rodzinnych relacjach i odwadze w realizowaniu własnych planów.





BOKKA – White Room Fall 2026

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, godz. 19:00

Koncert zespołu BOKKA, znanego z elektronicznego i alternatywnego brzmienia, charakterystycznej atmosfery oraz audiowizualnej oprawy występów.





WIJ, Fertile Hump – koncert

NRD Klub, ul. Browarna 6, godz. 19:00

Koncert dwóch zespołów reprezentujących alternatywne, gitarowe brzmienia. Propozycja dla fanów mocniejszej muzyki i niezależnej sceny rockowej.





PEJA × DJ DECKS × SLUMS ATTACK – 25 lat na legalu

Lizard King, godz. 20:00

Koncert jubileuszowy związany z 25-leciem albumu „Na legalu?”. Na scenie wystąpią Peja, DJ Decks i Slums Attack. Wydarzenie dla miłośników polskiego hip-hopu.

GRUDZIĄDZ

Piątek, 27 listopada 2026





Kiedy kota nie ma

Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, godz. 18:00





Komedia sytuacyjna w wykonaniu Teatru Capitol. Spektakl przedstawia pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji historię, w której nieporozumienia, zaskakujące sytuacje i humor prowadzą do wielu zabawnych momentów.





Ponad Chmurami – koncert promujący album „Zaprowadź mnie”

Klub Akcent, ul. Wybickiego 38, godz. 19:30





Koncert zespołu Ponad Chmurami, wykonującego poezję śpiewaną. Grupa zaprezentuje utwory z najnowszego wydawnictwa „Zaprowadź mnie”. Charakterystyczne aranżacje i interpretacje poezji znanych autorów tworzą nastrojową, pełną refleksji atmosferę.









Sobota, 28 listopada 2026









Grudziądzki Festiwal Komiksu

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, godz. 10:30





Wydarzenie poświęcone komiksowi i kulturze obrazkowej. Festiwal będzie okazją do spotkania z twórcami, poznania świata ilustracji i opowieści graficznych oraz uczestnictwa w wydarzeniach dla miłośników komiksów. Festiwal potrwa również 29 listopada.





Olimpia Grudziądz – Avia Świdnik

Stadion Miejski im. Bronisława Malinowskiego, godz. 17:00





Spotkanie piłkarskie w ramach rozgrywek II ligi. Na murawie zmierzą się drużyny Olimpii Grudziądz i Avii Świdnik. Mecz będzie okazją do kibicowania gospodarzom i obejrzenia ligowej rywalizacji na żywo.









Rafał Rutkowski – „Wehikuł czasu”

Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, godz. 18:00





Występ stand-upowy Rafała Rutkowskiego. W swoim czwartym solowym programie artysta zabiera publiczność w humorystyczną podróż przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Porusza tematy zmian technologicznych, sztucznej inteligencji, współczesnego świata i różnic między pokoleniami.









Niedziela, 29 listopada 2026









Grudziądzki Festiwal Komiksu – drugi dzień

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, Gmach Główny, ul. Wodna 3/5, godz. 11:00





Drugi dzień festiwalu poświęconego polskiej sztuce komiksowej. W programie przewidziano spotkania z rysownikami, scenarzystami i ilustratorami, rozmowy z twórcami, możliwość zdobycia autografów oraz poznania kulis powstawania komiksów. Wydarzenie jest bezpłatne.









Koncert Śląskich Gwiazd – Szlagierowo i z Humorem – Andrzejki

Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, godz. 17:00









WŁOCŁAWEK



Koncert andrzejkowy pełen popularnych śląskich szlagierów, znanych przebojów i muzyki rozrywkowej. Wystąpią artyści znani z telewizji i rozgłośni radiowych. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen muzyki, dobrego humoru i rodzinnej atmosfery. Piątek, 27 listopada 2026 Kłam, kręć i klękaj – wybuchowa komedia pomyłek

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13, godz. 17:00 i 20:15 Komedia pomyłek pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Historia braci Toma i Billa, którzy mają problemy finansowe i wpadają na plan mający odmienić ich sytuację. Niestety, kolejne wydarzenia tylko komplikują sprawę, prowadząc do zabawnych i zaskakujących sytuacji. Sobota, 28 listopada 2026 X Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego CODA 2026

Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28, godz. 09:00 Jubileuszowa, dziesiąta edycja ogólnopolskiego konkursu tańca współczesnego. Uczestnicy zaprezentują choreografie solowe i grupowe w różnych kategoriach wiekowych. W programie znajdą się również pokazy teatru tańca oraz wspólne warsztaty choreograficzne. Wstęp wolny. Ceramiczna choinka do przystrojenia – świąteczne warsztaty w Pracowni Skarbów

Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu, ul. Żabia 2, godz. 11:00–14:00 Warsztaty kreatywne, podczas których uczestnicy będą mogli ozdobić ceramiczne choinki i przygotować własne świąteczne dekoracje. To propozycja dla osób lubiących rękodzieło i twórcze przygotowania do Bożego Narodzenia. Rozmowy o archeologii przy kawie – promocja książki „Mezolityczne materiały krzemienne z Kujaw”

Muzeum Etnograficzne, Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, godz. 11:00 Spotkanie poświęcone archeologii i pradziejom regionu Kujaw. Wydarzenie będzie okazją do poznania publikacji dotyczącej mezolitycznych materiałów krzemiennych, rozmowy o odkryciach archeologicznych oraz poszerzenia wiedzy o najdawniejszych mieszkańcach tych terenów.



Jutra nie będzie

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13, godz. 19:00 Spektakl teatralny Teatru Klika. Przedstawienie zaprasza widzów do świata teatralnej opowieści, w której ważną rolę odgrywają relacje międzyludzkie, emocje i nieoczekiwane sytuacje. Andrzejki nad Jeziorem Czarnym

Magiczny Brzeg nad Jeziorem Czarnym, Włocławek, godz. 20:00 Andrzejkowa impreza przygotowana z myślą o osobach chcących spędzić sobotni wieczór przy muzyce i wspólnej zabawie. Wydarzenie w klimatycznej lokalizacji nad jeziorem będzie okazją do świętowania końcówki listopada.





INOWROCŁAW

Piątek, 27 listopada 2026



Turniej Ino Kids Futsal League

Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 9:00

Turniej halowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Młodzi zawodnicy będą rywalizować w sportowej atmosferze, rozwijając umiejętności piłkarskie i ducha zespołowej współpracy.

Siatkówka – liga MSPS

Qemetica Arena, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, godz. 13:00

Spotkanie ligowe w ramach rozgrywek MSPS. Wydarzenie dla miłośników siatkówki i kibiców lokalnego sportu.

Książka dobra na wszystko – spotkanie seniorów

Filia nr 2 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, godz. 15:00

Spotkanie czytelnicze skierowane do seniorów. Uczestnicy będą rozmawiać o interesujących książkach, dzielić się literackimi odkryciami i wymieniać opiniami na temat przeczytanych publikacji.





Akademia Małego Dietetyka – „Co widzisz na talerzu?”

Filia nr 3 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, godz. 16:00

Edukacyjne zajęcia dla dzieci poświęcone zdrowemu odżywianiu. Najmłodsi dowiedzą się, jak komponować smaczne i wartościowe posiłki oraz poznają zasady prawidłowego żywienia.

Popołudnie z wróżbami

Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, godz. 16:00

Andrzejkowe spotkanie dla dzieci od 6. roku życia. W programie zabawy i wróżby, lanie wosku oraz warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonają również małego kotka – pomocnika w odkrywaniu andrzejkowych tajemnic.





Zabawa Andrzejkowa dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, godz. 17:00–19:00

Andrzejkowa impreza przygotowana z myślą o najmłodszych. Wydarzenie będzie okazją do wspólnej zabawy, integracji, poznawania andrzejkowych tradycji i spędzenia czasu w radosnej atmosferze.





Wyjątkowe show! Interaktywna przygoda z muzycznymi hitami wszechczasów

Kujawskie Centrum Kultury, ul. Jana Kilińskiego 16, godz. 19:00

Widowisko muzyczne oparte na popularnych przebojach różnych dekad. Interaktywna formuła wydarzenia łączy muzykę, rozrywkę i kontakt z publicznością.

Sobota, 28 listopada 2026



XIV Wojewódzki Konkurs Krasomówczy „Tu Jestem”

Czytelnia Główna Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, godz. 10:00

Wojewódzki konkurs krasomówczy skierowany do młodzieży. Uczestnicy będą prezentować swoje umiejętności przemawiania, interpretacji tekstów i wystąpień publicznych. Wydarzenie promuje kulturę żywego słowa, poprawność językową i sztukę argumentacji.

XIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów KASPER CUP 2026

Qemetica Arena, al. Niepodległości 4, godz. 10:30–18:30

Ogólnopolski turniej koszykówki młodzieżowej z udziałem czterech drużyn: IAK Kasprowicz Inowrocław, MKS Dąbrowa Górnicza, ŁKS Szkoła Gortata Łódź oraz Energa Trefl Sopot. W sobotę rozegrane zostaną cztery spotkania. Wstęp wolny.





Tenis stołowy: IKTS Noteć Inowrocław II – KS LZS Fala Świekatowo

Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 11:00

Spotkanie ligowe tenisa stołowego. Drużyna IKTS Noteć Inowrocław II zmierzy się z zespołem KS LZS Fala Świekatowo. Wydarzenie dla sympatyków lokalnego sportu. Wstęp wolny.

Niedziela, 29 listopada 2026



XIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów KASPER CUP 2026 – drugi dzień

Qemetica Arena, al. Niepodległości 4, godz. 09:00–12:30

Drugi dzień ogólnopolskiego turnieju koszykówki juniorów. W programie mecze Energa Trefl Sopot – ŁKS Szkoła Gortata Łódź oraz IAK Kasprowicz Inowrocław – MKS Dąbrowa Górnicza. Na godz. 12:30 zaplanowano uroczyste zakończenie turnieju. Wstęp wolny.





Koszykówka U-12 chłopców: IAK Kasprowicz Inowrocław – TKM Włocławek

Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 10:00

Mecz młodzieżowych drużyn koszykarskich w kategorii U-12. Młodzi zawodnicy będą rywalizować o zwycięstwo, prezentując umiejętności techniczne i zespołową współpracę. Wstęp wolny.

Koszykówka U-12 chłopców: KSK Qemetica Noteć Inowrocław – Basket Włocławek

Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 12:30

Spotkanie młodzieżowych zespołów koszykarskich. Mecz będzie okazją do obejrzenia rywalizacji młodych zawodników reprezentujących Inowrocław i Włocławek. Wstęp wolny.

Teatr Klika

Kujawskie Centrum Kultury, ul. Jana Kilińskiego 16, godz. 19:00

Wydarzenie teatralne z udziałem Teatru Klika. Propozycja dla osób zainteresowanych lokalną i niezależną działalnością sceniczną. Szczegółowy opis spektaklu nie został podany w odnalezionym repertuarze.

Koszykówka U-17 chłopców: IAK Kasprowicz – Enea Apro Astoria Bydgoszcz

Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 15:00

Młodzieżowe spotkanie koszykarskie w kategorii U-17. Na parkiecie zmierzą się zespoły z Inowrocławia i Bydgoszczy. Wstęp wolny.

Koszykówka U-15 chłopców: KSK Qemetica Noteć Inowrocław – Świecki Klub Koszykówki

Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 17:00

Mecz ligowy młodzieżowych drużyn koszykarskich w kategorii U-15. Spotkanie będzie okazją do kibicowania młodym zawodnikom reprezentującym lokalne kluby. Wstęp wolny.

TUCHOLA

Sobota, 28 listopada 2026

Walczymy, by pomagać – Tucholska Gala Boksu IV

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Warszawska 17, Tuchola, godz. 17:00





Czwarta edycja Tucholskiej Gali Boksu organizowanej pod hasłem „Walczymy, by pomagać”. Wydarzenie połączy sportową rywalizację, emocje związane z walkami bokserskimi oraz działalność charytatywną. Uczestnicy będą mogli zobaczyć pojedynki pięściarskie i wesprzeć szczytny cel. Bilety są dostępne w sprzedaży.





BRODNICA





Piątek, 27 listopada 2026

Uroczyste otwarcie Brodnickiego Domu Kultury

Brodnicki Dom Kultury, godz. 12:00

Uroczyste otwarcie odnowionego Brodnickiego Domu Kultury po zakończeniu pierwszego etapu przebudowy i termomodernizacji obiektu. Wstęp na uroczystość jest możliwy na zaproszenie. Tego dnia po południu zaplanowano również pierwsze seanse w nowym kinie.

Kot Prot – seans filmowy

Kino w Brodnicy, Brodnicki Dom Kultury, godz. 15:00

Seans filmu familijnego „Kot Prot”, zaplanowany w ramach uruchomienia kina w odnowionym Brodnickim Domu Kultury.

Lalka – seans filmowy

Kino w Brodnicy, Brodnicki Dom Kultury, godz. 17:00

Pokaz filmowej adaptacji „Lalki”, będący jednym z pierwszych seansów w nowym kinie Brodnickiego Domu Kultury.

Kabaret Nowaki – „Mieliśmy do tego nie wracać!”

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Królowej Jadwigi 1, godz. 18:00

Występ kabaretu Nowaki z programem „Mieliśmy do tego nie wracać!”. Publiczność może spodziewać się skeczy, humorystycznych obserwacji codzienności i charakterystycznej dla grupy żywiołowej interakcji z widzami.

Violetta Villas – seans premierowy

Kino w Brodnicy, Brodnicki Dom Kultury, godz. 20:00

Premierowy pokaz filmu biograficznego o Violettcie Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Produkcja przedstawia historię jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek.

Sobota, 28 listopada 2026







Drzwi otwarte Brodnickiego Domu Kultury

Brodnicki Dom Kultury, godz. 9:00–11:30

Możliwość odwiedzenia odnowionego budynku Brodnickiego Domu Kultury i zapoznania się z jego przestrzenią po zakończonych pracach remontowych.

Rozgrywki drużyn młodzieżowych MKS Brodnica

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4, godz. 9:00–13:00 oraz 15:00-19:00 w Hali OSiR, ul. Królowej Jadwigi 1

Młodzieżowe rozgrywki sportowe organizowane przez MKS Brodnica.

„Jeszcze nam w duszy gra” – koncert zespołu DO DNA

Sala Wielka Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, godz. 18:00

Koncert zespołu DO DNA organizowany w ramach XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Brodnicy. Wydarzenie jest częścią programu kulturalnego towarzyszącego tegorocznej edycji dni kultury.

Niedziela, 29 listopada 2026





Drzwi otwarte Brodnickiego Domu Kultury

Brodnicki Dom Kultury, godz. 9:00–12:30

Drugi termin dni otwartych odnowionego Brodnickiego Domu Kultury. Mieszkańcy będą mogli zajrzeć do obiektu i poznać jego przestrzeń po remoncie.

Turniej drużyn młodzieżowych UKS Gol Brodnica

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4, godz. 9:00–15:00

Turniej sportowy drużyn młodzieżowych organizowany przez UKS Gol Brodnica.





Uroczysta Msza Święta na zakończenie XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (Brodnicka Fara), godz. 18:30

Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Arkadiusza Okroja, kończąca XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Brodnicy.

ŻNIN

Piątek, 27 listopada 2026





Tomasz Karolak – „39 i pół. 15 lat później”

Żniński Dom Kultury, ul. Pocztowa 15, godz. 19:00

Wydarzenie muzyczno-rozrywkowe z Tomaszem Karolakiem, nawiązujące do popularnego serialu „39 i pół”. Artysta łączy muzykę, humor i opowieści, tworząc program koncertowy dla publiczności.

Wernisaż wystawy fotografii „Carnevale di Venezia”

Arche Cukrownia Żnin, ul. Klemensa Janickiego 1, godz. 18:00

Otwarcie wystawy fotografii Grażyny Hankiewicz, przedstawiającej barwny i pełen tajemnic świat weneckiego karnawału. Zdjęcia ukazują maski, niezwykłe kostiumy i atmosferę Wenecji. Wstęp wolny. Wystawa pozostanie w obiekcie przez miesiąc.

Sobota, 28 listopada 2026





Andrzejki w Cukrowni Żnin – Przeboje z filmów i seriali

Arche Cukrownia Żnin, ul. Klemensa Janickiego 1, godz. 19:30 (otwarcie drzwi); start imprezy o 20:00

Andrzejkowa noc z muzyką inspirowaną kultowymi filmami i serialami. W programie koncert „Przeboje z filmów i seriali” prowadzony przez Pawła Sztompke, a następnie zabawa taneczna z DJ-em Mikeszem. Organizatorzy zapowiadają również specjalne menu.

Niedziela, 29 listopada 2026





Koncert z Polskimi Hitami i Piosenkami Świątecznymi

Arche Cukrownia Żnin, ul. Klemensa Janickiego 1, godz. 15:00 (otwarcie drzwi o 14:00)

Trzecia edycja charytatywnego koncertu organizowanego przez Fundację Hope For Kids – Nadzieja dla Dzieci. Na scenie wystąpią Mateusz Ziółko, Tadeusz Seibert, Wiktoria Płoszyńska i Adam Kalinowski. W programie znajdą się polskie przeboje, autorskie utwory artystów oraz piosenki świąteczne. Dochód z wydarzenia wesprze organizację wakacji i ferii zimowych dla dzieci z domów dziecka.





Mariusz Kałamaga – „Mamo! Papier się kończy!”

Żniński Dom Kultury, ul. Pocztowa 15, godz. 15:30

Występ stand-upowy Mariusza Kałamagi. Komik zaprezentuje program pełen humorystycznych obserwacji codzienności, żartów i charakterystycznego dla siebie spojrzenia na otaczający świat.

CIECHOCINEK

Piątek, 27 listopada 2026





Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka

Teatr Letni, ul. Kopernika 3, godz. 19:00

Koncert z największymi przebojami Krzysztofa Krawczyka. Wieczór poświęcony twórczości jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów.

Sobota, 28 listopada 2026





LARP: Srebrne Przymierze

Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego, ul. Żelazna 5, godz. 11:00

Gra fabularna przygotowana przez bibliotekę we współpracy ze Studenckim Kołem Larpowym UMK. Uczestnicy przeniosą się do świata wampirów, tajemniczych sojuszy i politycznych intryg, w którym podejmowane decyzje mogą wpłynąć na losy królestwa. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w grach LARP.