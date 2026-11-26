Brak planów na nadchodzący weekend? Koniecznie sprawdźcie nasz przewodnik pełen sportowych, teatralnych, koncertowych lub warsztatowych wydarzeń, które odbędą się w miastach Pomorza i Kujaw. Każdy znajdzie coś dla siebie.
BYDGOSZCZ
Piątek, 27 listopada
PRAWDZIWE CIAŁA LUDZKIE – wystawa anatomiczna
Czytadełko – spotkania czytelnicze i animacyjne dla przedszkoli
Świąteczne Miasteczko Wyzwań!
Orkiestra Księżniczek – Koncert Wiedeński 1 (część 1.)
Promocja książek „Światłość i mrok” oraz „Na wzburzonych falach”
Cyrk Świąteczny
DREWNIANE DOMKI – warsztaty dekoracyjne
Kalin i Wuel – rap w Światłowni
Wystawa „Liternik – atlas liter niespokojnych” – wernisaż
Wernisaż wystawy Agnieszki Babińskiej „Καμένο Νησί (Kaméno Nisí). Gdy milknie las. 2025–26”
Włoskie sekrety królowej Bony
Piłka ręczna: PROMAR AZS UKW Bydgoszcz – Aqua-Instal Jeziorak Iława
Wunderkind – pokaz przedpremierowy
Koncert Echo Rodu & Paprodziad
Dziadek do orzechów – balet
COLD SHOT 4 EVER – Lady Pank i polskie przeboje lat 90.
Czesław Mozil / Miłosz Wośko / SONOS / Herbert Kameralnie
Orkiestra Księżniczek – Koncert Wiedeński 1 (część 1.)
Koncert Katarzynkowy z zespołem Żuki
WHITE PARTY 2026 | Andrzejki
Grey Bydgoszcz, godz. 22:00–23:59
Andrzejkowa impreza klubowa w białym stylu. Wieczór z muzyką taneczną i atmosferą wspólnego świętowania.
FOCUS Ice Swimming Bydgoszcz Festival
Charytatywny Turniej Tenisa Stołowego
Spacer „Nie wszystek umrę” – Cmentarz Nowofarny
Akademia WioliMisia
PRAWDZIWE CIAŁA LUDZKIE – wystawa anatomiczna
Dobre jutro #04 – międzykulturowe śniadanie integracyjne
Tradycje: Andrzejkowe wróżby
BAL ANDRZEJKOWY DLA DZIECI
Mapy kosmosu – warsztaty kaligrafii eksperymentalnej z Łukaszem Wiesem
Dom Liter. Centrum Literatury i Pisma, godz. 12:00–14:00
Warsztaty artystyczne łączące kaligrafię z eksperymentowaniem z formą i przestrzenią. Propozycja dla osób zainteresowanych sztuką pisma.
Stare Miasto w Bydgoszczy – spacer z przewodnikiem Walkative!
ANIMACJA – cykl warsztatów tworzenia animacji z wykorzystaniem AI
Oblicza klawesynu – koncert Justyny Woś
„Siedzieje Curling” – charytatywny turniej
Wpadka – spektakl
ZIMOWE HISTORIE – NIEWINNY REJS z degustacją
Koncert Muzyki Filmowej w wykonaniu Orkiestry Maximus
IX Festiwal Muzyka w Willi Blumwego: Aleksandra Brejza – portret
VI edycja Konkursu Wokalnego im. Zbigniewa Wodeckiego SOBĄ BYĆ!
Koncert zespołu Freygish Orchestra
Wernisaż wystawy „Złote Rewersy”
Wunderkind – premiera
Dziadek do orzechów – balet
Tomasz Jachimek – „Niewiarygodne, a jednak!”
Nocne Wychodki: „Czemu zołzie warto zabrać musztardę i krwi upuścić?”
Wpadka – spektakl
Stara Szkoła – koncert
Niedziela, 29 Listopada 2026
Bydgoska Liga Pływacka – cykl 6 zawodów dla amatorów pływania
Frymark bydgoski
PRAWDZIWE CIAŁA LUDZKIE – wystawa anatomiczna
Zabawowy Klub Filmowy Malucha ZYGZAK dla rodzin
FORDOŃSKIE ZABAWY Z MUZYKĄ – rodzinne koncerty „UKOŁYSZ MNIE”
Opowieść wigilijna – spektakl
MajsterLAB #7: Skarbonka – warsztaty dla dzieci w wieku 7–10 lat
Jesień w lesie – co robią rośliny po zrzuceniu liści?
Bydgoskie Rękoczyny – targi rzeczy wyjątkowych
Stare Miasto w Bydgoszczy – spacer z przewodnikiem Walkative!
W rocznicę ślubu Wyczółkowskich
MajsterLAB #7: Skarbonka – warsztaty dla młodzieży od 11 lat
Mecz 2. Ligi Kobiet w koszykówce: MUKS Bydgoszcz – MKS OSiR Opalenica
Bez hamulców – spektakl
Polska Noc Kabaretowa 2026
Opowieść wigilijna – spektakl
Bez hamulców – spektakl
KONCERT SYMFONICZNY – MUZYCZNA AUTOBIOGRAFIA
Wunderkind – pokaz popremierowy
Dziadek do orzechów – balet
Koncert Orkiestry Symfonicznej AMFN
Martyna Zakrzewska gra Johna Cage’a – koncert
TORUŃ
Piątek, 27 listopada 2026
Metropolitalny Konkurs Wokalny
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11, Toruń, godz. 10:00
Pierwsza edycja konkursu wokalnego skierowanego do młodych artystów w wieku od 10 do 25 lat z Metropolii Toruńskiej. Uczestników oceni profesjonalne jury.
Errors and Failures
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Toruń, godz. 12:00
Eksperymentalny spektakl choreograficzny Agnieszki Dubilewicz. Przedstawienie podejmuje temat różnorodności ludzkich ciał, relacji między nimi oraz społecznego postrzegania normy.
32. Toruński Festiwal Książki – dzień piąty
Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, Toruń, od godz. 17:00
Kolejny dzień festiwalu literackiego obejmujący spotkania autorskie i rozmowy z pisarzami. W programie znajdują się m.in. spotkania z Markiem Krajewskim, Bartkiem Kieżunem, Tomaszem Jastrunem i Joanną Flis.
Etnofotografie Wileńszczyzny
Muzeum Etnograficzne w Toruniu, godz. 18:00
Otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej kulturze, tradycjom i codziennemu życiu mieszkańców Wileńszczyzny.
Na drogach duszy. Dźwiękowa podróż ze Stanisławem Przybyszewskim
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Toruń, godz. 18:00
Premierowy projekt Rafała Iwańskiego łączący literaturę Stanisława Przybyszewskiego z muzyką elektroakustyczną. Wydarzenie będzie połączeniem dźwięku, słowa i artystycznej interpretacji twórczości pisarza.
Teresa Werner – koncert
Aula UMK, ul. Jurija Gagarina 11, Toruń, godz. 18:00
Koncert popularnej wokalistki wykonującej muzykę pop i szlagierową. Publiczność będzie mogła usłyszeć jej najbardziej rozpoznawalne utwory.
The Echoes Project – Pink Floyd
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, Toruń, godz. 19:00
Koncert poświęcony twórczości legendarnego zespołu Pink Floyd. Wykonawcy zaprezentują w całości dwa kultowe albumy: „The Dark Side of the Moon” oraz „Wish You Were Here”.
Polska Noc Kabaretowa 2026 – Siedmiu wspaniałych
Arena Toruń, ul. gen. Józefa Bema 73–89, godz. 20:00
Wieczór kabaretowy z udziałem czołowych polskich artystów sceny komediowej. W programie skecze, satyra i humor komentujący codzienne życie.
Hellhaim / Icon / Wishfulland – koncert
Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3, Toruń, godz. 19:00
Koncert trzech zespołów reprezentujących cięższe odmiany muzyki rockowej i metalowej. Wydarzenie dla miłośników gitarowych brzmień.
Potańc Chełmiński
Kawiarnia WEJŚCIÓWKA, pl. Teatralny 1, Toruń, godz. 20:00
Wieczór taneczny z muzyką tradycyjną inspirowaną folklorem regionu. W programie m.in. kujawiaki, mazurki, oberki, polki i wiwaty.
Ćwiczenia stylistyczne
Teatr im. Wilama Horzycy, Scena na Zapleczu, Toruń, godz. 09:30 i 12:30
Spektakl teatralny w reżyserii Evy Rysovej, oparty na zabawie językiem, formą i sposobami opowiadania historii.
Sobota, 28 listopada 2026
Toruński Festiwal Książki – dzień szósty
Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6 oraz wybrane przestrzenie partnerskie, od godz. 11:30
Dzień festiwalowy obejmujący spotkania autorskie, warsztaty i rozmowy o literaturze. W programie m.in. spotkania z Marią Pakulnis, Sylwią Zientek, Andrzejem Pilipiukiem, Sergiejem Lebiediewem i Michałem Nogasiem.
Oprowadzanie po Ratuszu Staromiejskim
Rynek Staromiejski 1, godz.11:00
Zwiedzanie jednego z najważniejszych zabytków Torunia. Uczestnicy będą mogli poznać historię budynku, jego wnętrza i ciekawostki związane z dawnym życiem miasta.
Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem
Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski – miejsce zbiórki, godz. 17:00
Spacer z przewodnikiem po toruńskiej starówce. To propozycja dla osób, które chcą poznać historię miasta, jego zabytki, legendy i najciekawsze zakątki.
Elmer. Słoń w kratkę – PREMIERA
Teatr Baj Pomorski, Mała Scena, ul. Piernikarska 9, godz. 16:30
Premiera spektaklu dla dzieci na podstawie książki Davida McKee. Historia kolorowego słonia Elmera pokazuje, że odmienność jest wartością, a przyjaźń i akceptacja pomagają budować relacje.
Klaps! 50 twarzy Greya
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, al. Solidarności 1–3, godz.15:00 i 19:00
Komediowy spektakl na podstawie „Pięćdziesięciu twarzy Greya”, w adaptacji teatru Krystyny Jandy. Przedstawienie przeznaczone dla widzów dorosłych, od 18. roku życia.
Toruński Pierniczek. Rzecz o Helenie Grossównie
Torunianka Café, ul. Franciszkańska 16, Toruń, godz. 19:00
Muzyczno-teatralna opowieść o Helenie Grossównie, toruńskiej aktorce i tancerce, która zapisała się w historii polskiego kina i teatru.
Zakłócenie – koncert
Hipisówka, ul. Kopernika 20, Toruń, godz. 21:00
Koncert zespołu Zakłócenie. Organizatorzy zapowiadają energetyczne wydarzenie z mocnym, rockowym brzmieniem.
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850–1950)
Muzeum Etnograficzne w Toruniu, godz. 09:00 – według kalendarza wydarzeń
Wystawa przedstawiająca życie codzienne, obyczaje, tradycje i kulturę ludową mieszkańców regionów od Kujaw po wybrzeże Bałtyku.
Andrzejkowy Bal w Pałacu Widokowym
Pałac Widokowy, ul. Majdany 1, godz. 19:00
Bal andrzejkowy organizowany w wyjątkowej lokalizacji z widokiem na panoramę Torunia. Propozycja dla osób szukających wieczornej rozrywki i tanecznej zabawy.
Niedziela, 29 listopada 2026
Etnoigraszki: Szkoła? Cepy i stodoła!
Muzeum Etnograficzne w Toruniu, godz. 11:00–12:30
Rodzinne spotkanie z tradycją i kulturą ludową. Uczestnicy poznają dawne zwyczaje, zabawy dziecięce i jesienne prace gospodarskie. W programie ruch, śpiew, rytm i aktywności dla całych rodzin.
Tomasz Samojlik – spotkanie autorskie
Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, godz. 11:00
Spotkanie z biologiem, popularyzatorem przyrody i autorem komiksów oraz książek dla dzieci. Rozmowa będzie dotyczyć literatury, przyrody i inspiracji do tworzenia opowieści dla najmłodszych.
Elmer. Słoń w kratkę
Teatr Baj Pomorski, ul. Piernikarska 9, godz. 12:00 i 14:00
Kolejne prezentacje premierowego spektaklu na podstawie książki Davida McKee. Przedstawienie dla dzieci opowiada o akceptacji, przyjaźni i wartości różnorodności.
Powitanie pampasowców grzywiastych
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, godz. 12:00
Spotkanie związane z powitaniem nowych mieszkańców ogrodu zoologicznego – pampasowców grzywiastych. Wydarzenie dla miłośników zwierząt i rodzin z dziećmi.
Kufer pełen Baśni: Świniopas i Nowe Szaty Cesarza
Teatr Miejsca, godz. 15:00
Familijny spektakl inspirowany baśniami Hansa Christiana Andersena. Widzowie poznają dwie klasyczne opowieści przedstawione w kameralnej, teatralnej formie.
Noce i dnie
Teatr im. Wilama Horzycy, Duża Scena, godz. 16:00
Spektakl w reżyserii Michała Siegoczyńskiego, inspirowany powieścią Marii Dąbrowskiej. Przedstawienie opowiada o miłości, relacjach rodzinnych, przemijaniu i przemianach społecznych. Czas trwania około 3 godzin i 20 minut.
A Sea Symphony. Potęga żywiołu
Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, godz. 17:00
Wydarzenie muzyczne inspirowane potęgą morza i natury. Propozycja dla miłośników muzyki koncertowej i widowiskowych interpretacji muzycznych.
Golden Hits of Queen vol. 2 – koncert andrzejkowy
CKK Jordanki, Sala Prób, al. Solidarności 1–3, godz. 17:00
Koncert z największymi przebojami legendarnej grupy Queen. Wydarzenie przygotowane w andrzejkowej odsłonie, dla miłośników rockowych klasyków.
Klimakterium i już
Aula UMK, ul. Jurija Gagarina 11, godz. 17:00
Komediowy spektakl teatralny poruszający temat kobiecości, dojrzałości i codziennych problemów kobiet. Przedstawienie łączy humor, muzykę i zabawne sytuacje z życia bohaterek.
Mała Miss (Little Miss Sunshine)
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8, godz. 14:00 i 18:00
Musicalowa adaptacja znanego filmu „Little Miss Sunshine”. Historia rodziny Hooverów opowiada o marzeniach, akceptacji, rodzinnych relacjach i odwadze w realizowaniu własnych planów.
BOKKA – White Room Fall 2026
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, godz. 19:00
Koncert zespołu BOKKA, znanego z elektronicznego i alternatywnego brzmienia, charakterystycznej atmosfery oraz audiowizualnej oprawy występów.
WIJ, Fertile Hump – koncert
NRD Klub, ul. Browarna 6, godz. 19:00
Koncert dwóch zespołów reprezentujących alternatywne, gitarowe brzmienia. Propozycja dla fanów mocniejszej muzyki i niezależnej sceny rockowej.
PEJA × DJ DECKS × SLUMS ATTACK – 25 lat na legalu
Lizard King, godz. 20:00
Koncert jubileuszowy związany z 25-leciem albumu „Na legalu?”. Na scenie wystąpią Peja, DJ Decks i Slums Attack. Wydarzenie dla miłośników polskiego hip-hopu.
GRUDZIĄDZ
WŁOCŁAWEK
Piątek, 27 listopada 2026
Kłam, kręć i klękaj – wybuchowa komedia pomyłek
Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13, godz. 17:00 i 20:15
Komedia pomyłek pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Historia braci Toma i Billa, którzy mają problemy finansowe i wpadają na plan mający odmienić ich sytuację. Niestety, kolejne wydarzenia tylko komplikują sprawę, prowadząc do zabawnych i zaskakujących sytuacji.
Sobota, 28 listopada 2026
X Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego CODA 2026
Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28, godz. 09:00
Jubileuszowa, dziesiąta edycja ogólnopolskiego konkursu tańca współczesnego. Uczestnicy zaprezentują choreografie solowe i grupowe w różnych kategoriach wiekowych. W programie znajdą się również pokazy teatru tańca oraz wspólne warsztaty choreograficzne. Wstęp wolny.
Ceramiczna choinka do przystrojenia – świąteczne warsztaty w Pracowni Skarbów
Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu, ul. Żabia 2, godz. 11:00–14:00
Warsztaty kreatywne, podczas których uczestnicy będą mogli ozdobić ceramiczne choinki i przygotować własne świąteczne dekoracje. To propozycja dla osób lubiących rękodzieło i twórcze przygotowania do Bożego Narodzenia.
Rozmowy o archeologii przy kawie – promocja książki „Mezolityczne materiały krzemienne z Kujaw”
Muzeum Etnograficzne, Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, godz. 11:00
Spotkanie poświęcone archeologii i pradziejom regionu Kujaw. Wydarzenie będzie okazją do poznania publikacji dotyczącej mezolitycznych materiałów krzemiennych, rozmowy o odkryciach archeologicznych oraz poszerzenia wiedzy o najdawniejszych mieszkańcach tych terenów.
Jutra nie będzie
Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13, godz. 19:00
Spektakl teatralny Teatru Klika. Przedstawienie zaprasza widzów do świata teatralnej opowieści, w której ważną rolę odgrywają relacje międzyludzkie, emocje i nieoczekiwane sytuacje.
Andrzejki nad Jeziorem Czarnym
Magiczny Brzeg nad Jeziorem Czarnym, Włocławek, godz. 20:00
Andrzejkowa impreza przygotowana z myślą o osobach chcących spędzić sobotni wieczór przy muzyce i wspólnej zabawie. Wydarzenie w klimatycznej lokalizacji nad jeziorem będzie okazją do świętowania końcówki listopada.
Piątek, 27 listopada 2026
Turniej Ino Kids Futsal League
Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 9:00
Turniej halowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Młodzi zawodnicy będą rywalizować w sportowej atmosferze, rozwijając umiejętności piłkarskie i ducha zespołowej współpracy.
Siatkówka – liga MSPS
Qemetica Arena, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, godz. 13:00
Spotkanie ligowe w ramach rozgrywek MSPS. Wydarzenie dla miłośników siatkówki i kibiców lokalnego sportu.
Książka dobra na wszystko – spotkanie seniorów
Filia nr 2 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, godz. 15:00
Spotkanie czytelnicze skierowane do seniorów. Uczestnicy będą rozmawiać o interesujących książkach, dzielić się literackimi odkryciami i wymieniać opiniami na temat przeczytanych publikacji.
Akademia Małego Dietetyka – „Co widzisz na talerzu?”
Filia nr 3 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, godz. 16:00
Edukacyjne zajęcia dla dzieci poświęcone zdrowemu odżywianiu. Najmłodsi dowiedzą się, jak komponować smaczne i wartościowe posiłki oraz poznają zasady prawidłowego żywienia.
Popołudnie z wróżbami
Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, godz. 16:00
Andrzejkowe spotkanie dla dzieci od 6. roku życia. W programie zabawy i wróżby, lanie wosku oraz warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonają również małego kotka – pomocnika w odkrywaniu andrzejkowych tajemnic.
Zabawa Andrzejkowa dla dzieci
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, godz. 17:00–19:00
Andrzejkowa impreza przygotowana z myślą o najmłodszych. Wydarzenie będzie okazją do wspólnej zabawy, integracji, poznawania andrzejkowych tradycji i spędzenia czasu w radosnej atmosferze.
Wyjątkowe show! Interaktywna przygoda z muzycznymi hitami wszechczasów
Kujawskie Centrum Kultury, ul. Jana Kilińskiego 16, godz. 19:00
Widowisko muzyczne oparte na popularnych przebojach różnych dekad. Interaktywna formuła wydarzenia łączy muzykę, rozrywkę i kontakt z publicznością.
Sobota, 28 listopada 2026
XIV Wojewódzki Konkurs Krasomówczy „Tu Jestem”
Czytelnia Główna Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, godz. 10:00
Wojewódzki konkurs krasomówczy skierowany do młodzieży. Uczestnicy będą prezentować swoje umiejętności przemawiania, interpretacji tekstów i wystąpień publicznych. Wydarzenie promuje kulturę żywego słowa, poprawność językową i sztukę argumentacji.
XIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów KASPER CUP 2026
Qemetica Arena, al. Niepodległości 4, godz. 10:30–18:30
Ogólnopolski turniej koszykówki młodzieżowej z udziałem czterech drużyn: IAK Kasprowicz Inowrocław, MKS Dąbrowa Górnicza, ŁKS Szkoła Gortata Łódź oraz Energa Trefl Sopot. W sobotę rozegrane zostaną cztery spotkania. Wstęp wolny.
Tenis stołowy: IKTS Noteć Inowrocław II – KS LZS Fala Świekatowo
Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 11:00
Spotkanie ligowe tenisa stołowego. Drużyna IKTS Noteć Inowrocław II zmierzy się z zespołem KS LZS Fala Świekatowo. Wydarzenie dla sympatyków lokalnego sportu. Wstęp wolny.
Niedziela, 29 listopada 2026
XIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów KASPER CUP 2026 – drugi dzień
Qemetica Arena, al. Niepodległości 4, godz. 09:00–12:30
Drugi dzień ogólnopolskiego turnieju koszykówki juniorów. W programie mecze Energa Trefl Sopot – ŁKS Szkoła Gortata Łódź oraz IAK Kasprowicz Inowrocław – MKS Dąbrowa Górnicza. Na godz. 12:30 zaplanowano uroczyste zakończenie turnieju. Wstęp wolny.
Koszykówka U-12 chłopców: IAK Kasprowicz Inowrocław – TKM Włocławek
Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 10:00
Mecz młodzieżowych drużyn koszykarskich w kategorii U-12. Młodzi zawodnicy będą rywalizować o zwycięstwo, prezentując umiejętności techniczne i zespołową współpracę. Wstęp wolny.
Koszykówka U-12 chłopców: KSK Qemetica Noteć Inowrocław – Basket Włocławek
Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 12:30
Spotkanie młodzieżowych zespołów koszykarskich. Mecz będzie okazją do obejrzenia rywalizacji młodych zawodników reprezentujących Inowrocław i Włocławek. Wstęp wolny.
Teatr Klika
Kujawskie Centrum Kultury, ul. Jana Kilińskiego 16, godz. 19:00
Wydarzenie teatralne z udziałem Teatru Klika. Propozycja dla osób zainteresowanych lokalną i niezależną działalnością sceniczną. Szczegółowy opis spektaklu nie został podany w odnalezionym repertuarze.
Koszykówka U-17 chłopców: IAK Kasprowicz – Enea Apro Astoria Bydgoszcz
Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 15:00
Młodzieżowe spotkanie koszykarskie w kategorii U-17. Na parkiecie zmierzą się zespoły z Inowrocławia i Bydgoszczy. Wstęp wolny.
Koszykówka U-15 chłopców: KSK Qemetica Noteć Inowrocław – Świecki Klub Koszykówki
Hala sportowa przy ul. Daniela Rakowicza 93, godz. 17:00
Mecz ligowy młodzieżowych drużyn koszykarskich w kategorii U-15. Spotkanie będzie okazją do kibicowania młodym zawodnikom reprezentującym lokalne kluby. Wstęp wolny.
TUCHOLA
Sobota, 28 listopada 2026
Walczymy, by pomagać – Tucholska Gala Boksu IV
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Warszawska 17, Tuchola, godz. 17:00
Czwarta edycja Tucholskiej Gali Boksu organizowanej pod hasłem „Walczymy, by pomagać”. Wydarzenie połączy sportową rywalizację, emocje związane z walkami bokserskimi oraz działalność charytatywną. Uczestnicy będą mogli zobaczyć pojedynki pięściarskie i wesprzeć szczytny cel. Bilety są dostępne w sprzedaży.
BRODNICA
Piątek, 27 listopada 2026
Uroczyste otwarcie Brodnickiego Domu Kultury
Brodnicki Dom Kultury, godz. 12:00
Uroczyste otwarcie odnowionego Brodnickiego Domu Kultury po zakończeniu pierwszego etapu przebudowy i termomodernizacji obiektu. Wstęp na uroczystość jest możliwy na zaproszenie. Tego dnia po południu zaplanowano również pierwsze seanse w nowym kinie.
Kot Prot – seans filmowy
Kino w Brodnicy, Brodnicki Dom Kultury, godz. 15:00
Seans filmu familijnego „Kot Prot”, zaplanowany w ramach uruchomienia kina w odnowionym Brodnickim Domu Kultury.
Lalka – seans filmowy
Kino w Brodnicy, Brodnicki Dom Kultury, godz. 17:00
Pokaz filmowej adaptacji „Lalki”, będący jednym z pierwszych seansów w nowym kinie Brodnickiego Domu Kultury.
Kabaret Nowaki – „Mieliśmy do tego nie wracać!”
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Królowej Jadwigi 1, godz. 18:00
Występ kabaretu Nowaki z programem „Mieliśmy do tego nie wracać!”. Publiczność może spodziewać się skeczy, humorystycznych obserwacji codzienności i charakterystycznej dla grupy żywiołowej interakcji z widzami.
Violetta Villas – seans premierowy
Kino w Brodnicy, Brodnicki Dom Kultury, godz. 20:00
Premierowy pokaz filmu biograficznego o Violettcie Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Produkcja przedstawia historię jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek.
Sobota, 28 listopada 2026
Drzwi otwarte Brodnickiego Domu Kultury
Brodnicki Dom Kultury, godz. 9:00–11:30
Możliwość odwiedzenia odnowionego budynku Brodnickiego Domu Kultury i zapoznania się z jego przestrzenią po zakończonych pracach remontowych.
Rozgrywki drużyn młodzieżowych MKS Brodnica
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4, godz. 9:00–13:00 oraz 15:00-19:00 w Hali OSiR, ul. Królowej Jadwigi 1
Młodzieżowe rozgrywki sportowe organizowane przez MKS Brodnica.
„Jeszcze nam w duszy gra” – koncert zespołu DO DNA
Sala Wielka Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, godz. 18:00
Koncert zespołu DO DNA organizowany w ramach XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Brodnicy. Wydarzenie jest częścią programu kulturalnego towarzyszącego tegorocznej edycji dni kultury.
Niedziela, 29 listopada 2026
Drzwi otwarte Brodnickiego Domu Kultury
Brodnicki Dom Kultury, godz. 9:00–12:30
Drugi termin dni otwartych odnowionego Brodnickiego Domu Kultury. Mieszkańcy będą mogli zajrzeć do obiektu i poznać jego przestrzeń po remoncie.
Turniej drużyn młodzieżowych UKS Gol Brodnica
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4, godz. 9:00–15:00
Turniej sportowy drużyn młodzieżowych organizowany przez UKS Gol Brodnica.
Uroczysta Msza Święta na zakończenie XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej
Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (Brodnicka Fara), godz. 18:30
Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Arkadiusza Okroja, kończąca XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Brodnicy.
ŻNIN
Piątek, 27 listopada 2026
Tomasz Karolak – „39 i pół. 15 lat później”
Żniński Dom Kultury, ul. Pocztowa 15, godz. 19:00
Wydarzenie muzyczno-rozrywkowe z Tomaszem Karolakiem, nawiązujące do popularnego serialu „39 i pół”. Artysta łączy muzykę, humor i opowieści, tworząc program koncertowy dla publiczności.
Wernisaż wystawy fotografii „Carnevale di Venezia”
Arche Cukrownia Żnin, ul. Klemensa Janickiego 1, godz. 18:00
Otwarcie wystawy fotografii Grażyny Hankiewicz, przedstawiającej barwny i pełen tajemnic świat weneckiego karnawału. Zdjęcia ukazują maski, niezwykłe kostiumy i atmosferę Wenecji. Wstęp wolny. Wystawa pozostanie w obiekcie przez miesiąc.
Sobota, 28 listopada 2026
Andrzejki w Cukrowni Żnin – Przeboje z filmów i seriali
Arche Cukrownia Żnin, ul. Klemensa Janickiego 1, godz. 19:30 (otwarcie drzwi); start imprezy o 20:00
Andrzejkowa noc z muzyką inspirowaną kultowymi filmami i serialami. W programie koncert „Przeboje z filmów i seriali” prowadzony przez Pawła Sztompke, a następnie zabawa taneczna z DJ-em Mikeszem. Organizatorzy zapowiadają również specjalne menu.
Niedziela, 29 listopada 2026
Koncert z Polskimi Hitami i Piosenkami Świątecznymi
Arche Cukrownia Żnin, ul. Klemensa Janickiego 1, godz. 15:00 (otwarcie drzwi o 14:00)
Trzecia edycja charytatywnego koncertu organizowanego przez Fundację Hope For Kids – Nadzieja dla Dzieci. Na scenie wystąpią Mateusz Ziółko, Tadeusz Seibert, Wiktoria Płoszyńska i Adam Kalinowski. W programie znajdą się polskie przeboje, autorskie utwory artystów oraz piosenki świąteczne. Dochód z wydarzenia wesprze organizację wakacji i ferii zimowych dla dzieci z domów dziecka.
Mariusz Kałamaga – „Mamo! Papier się kończy!”
Żniński Dom Kultury, ul. Pocztowa 15, godz. 15:30
Występ stand-upowy Mariusza Kałamagi. Komik zaprezentuje program pełen humorystycznych obserwacji codzienności, żartów i charakterystycznego dla siebie spojrzenia na otaczający świat.
CIECHOCINEK
Piątek, 27 listopada 2026
Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka
Teatr Letni, ul. Kopernika 3, godz. 19:00
Koncert z największymi przebojami Krzysztofa Krawczyka. Wieczór poświęcony twórczości jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów.
Sobota, 28 listopada 2026
LARP: Srebrne Przymierze
Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego, ul. Żelazna 5, godz. 11:00
Gra fabularna przygotowana przez bibliotekę we współpracy ze Studenckim Kołem Larpowym UMK. Uczestnicy przeniosą się do świata wampirów, tajemniczych sojuszy i politycznych intryg, w którym podejmowane decyzje mogą wpłynąć na losy królestwa. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w grach LARP.