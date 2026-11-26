Na przejeździe kolejowym przy ul. Wielkopolskiej w Szymborzu kierowca z Inowrocławia wjechał na przejazd kolejowy mimo migającej sygnalizacji i podnoszących się jeszcze rogatek. Skończyło się mandatem, punktami karnymi i zatrzymanym dowodem rejestracyjnym.

Od soboty obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zachowania kierowców na przejazdach kolejowych. We wtorek w Szymborzu policjanci zatrzymali 48-letniego kierowcę porsche z Inowrocławia. Mężczyzna wjechał na przejazd, mimo że sygnalizator wciąż nadał sygnał czerwony, a szlabany nie były jeszcze całkowicie podniesione.



- Za popełnione wykroczenie policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 2000 złotych oraz 15 punktów karnych. To jednak nie wszystkie konsekwencje. Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy na trzy miesiące - informuje asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.



W trakcie kontroli okazało się, że porsche nie miało aktualnych badań technicznych, więc funkcjonariusze zatrzymali też dowód rejestracyjny.



Kilka dni wcześniej bydgoscy policjanci zatrzymali kierowcę, który również wjechał na przejazd kolejowy w momencie, kiedy sygnalizator nadawał czerwony sygnał. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.