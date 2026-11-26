W czwartek nad ranem doszło do pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska.
Samochód osobowy uderzył w drzewo na ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią. Jak informują służby, jedna osoba nie żyje.
Toruń w przyszłym roku ponownie stanie się wielkim placem budowy, a kierowców czekają liczne utrudnienia. Prezydent miasta zapowiada kontynuacje prac, nowe…
73-letnia pasażerka trafiła do szpitala po tym, jak nieznany sprawca wymusił hamowanie na kierowcy miejskiego autobusu linii 64.
Z powodu awarii przyłącza wodociągowego wody nie ma w kranach w mieszkaniach na pięciu ulicach w Inowrocławiu.
Rok spędzi w więzieniu 29-latek poszukiwany listem gończym, który został zatrzymany przez nakielskich policjantów. Próbował ukryć się w kanapie.
Na cukrzycę choruje ponad 3 miliony dorosłych Polaków. Jednym z jej najcięższych powikłań jest zespół stopy cukrzycowej i właśnie tej przypadłości…
Kwestie państwowych inwestycji w bezpieczeństwo i kolej w regionie zdominowały dyskusje na środowej sesji bydgoskiej rady miasta. Opozycja dopytywała, co…
Pięcioro oskarżonych, w tym policjantka z Bydgoszczy oraz żołnierz toruńskiego Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii, przyznało się do udziału…
Jak napisał WOPR Toruń, „Miniona noc była dla naszych ratowników czasem intensywnej pracy, pełnej mobilizacji i zaangażowania!". Policja przyjęła zgłoszenia…
W weekend, w dwóch tysiącach sklepów stacjonarnych odbędzie się 30. Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Federację Polskich Banków Żywności…
32-latek z powiatu radziejowskiego wcześniej został skazany na kilka miesięcy więzienia za przestępstwa narkotykowe, poźniej jednak nie stawił się do odbycia…