Samochód osobowy uderzył w drzewo na ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią. Jak informują służby, jedna osoba nie żyje.

Do tragicznego wypadku doszło po godzinie 1.00 w nocy ze środy na czwartek. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. Droga w miejscu tego zdarzenia była przez pewien czas zablokowana.



Przyczyny wypadku ustala policja.