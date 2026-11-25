Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie przegrał z Barceloną 1:4 w 5. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bez punktów została również Slavia Praga, która uległa Villarrealowi 0:1 – w jej barwach wystąpili Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Liverpool wygrał na wyjeździe z Club Brugge 3:0, a Lille sprawiło niespodziankę, pokonując Bayern Monachium 2:1.

Wyniki:



Sabah Baku – FC Barcelona 1:4 (0:1)

Bramki: Mickels (63) – Gordon (31, 51), Adeyemi (55), Gabriel Jesus (60)



Tymoteusz Puchacz (Sabah) rozegrał całe spotkanie.



Slavia Praga – Villarreal 0:1 (0:0)

Bramka: Buchanan (62)



Wiktor Nowak (Slavia) rozegrał cały mecz. Oskar Kubiak wszedł na boisko w 66. minucie.



Atletico Madryt – Viking 2:0 (2:0)

Bramki: Sørloth (19), Alvarez (25)



Club Brugge – Liverpool 0:3 (0:1)

Bramki: Isak (13, 82), Wirtz (79)



Inter Mediolan – VfB Stuttgart 2:0 (0:0)

Bramki: Sučić (57 – rzut karny), Lautaro Martinez (74)



Lille – Bayern Monachium 2:1 (0:1)

Bramki: Ueda (62), Pavlović (65 – samobójcza) – Upamecano (15)



Paris Saint-Germain – AS Roma 2:2 (1:1)

Bramki: Zabarnyi (31), Dembélé (62 – rzut karny) – Hermoso (5), Malen (78 – rzut karny)



Sporting – Manchester United 2:2 (1:0)

Bramki: Suárez (33 – rzut karny, 80) – Bruno Fernandes (48 – rzut karny, 50)



Szachtar Donieck – Fenerbahce 0:1 (0:0)

Bramka: Muriqi (56)