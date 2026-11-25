Trwają poszukiwania dziewczynki, która cudem uniknęła śmierci podczas zamachu w Krakowie, oraz jej opiekunów – poinformował w środę w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Dodał, że śledczy nie wykluczają, iż zamachowiec mógł działać z inspiracji obcych służb.

– Chciałbym zwrócić się do przedstawicieli prawnych dziewczynki, która cudem, można powiedzieć, uniknęła śmierci, w kierunku której sprawca oddał serię z broni maszynowej – powiedział Korneluk w programie „Kropka nad i”. Potwierdził autentyczność nagrania, na którym zarejestrowano to zdarzenie. – Szukamy zarówno przedstawicieli prawnych, jak i samej pokrzywdzonej. Chcemy ją przesłuchać, chcemy przesłuchać jej przedstawicieli prawnych. To istotne z punktu widzenia wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia – zaznaczył prokurator krajowy.



Działał z inspiracji obcych służb?

Poinformował, że śledczy badają m.in., czy zamachowiec działał z własnej inicjatywy, czy korzystał z czyjejś pomocy bądź był przez kogoś namawiany do popełnienia zbrodni. – Na chwilę obecną niczego nie wykluczamy, łącznie z tym, że działał z inspiracji obcych służb. To też jest wątek, który jest badany – powiedział Korneluk, zastrzegając, że jest to jedna z hipotez rozpatrywanych w ramach śledztwa.



Śledczy badają komputery i telefony sprawcy

Prokuratura analizuje również okoliczności uzyskania przez 24-latka pozwolenia na broń sportową, w tym prawidłowość procedur oraz sposób przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych. Badana jest zawartość należących do sprawcy komputerów, telefonów i innych nośników elektronicznych. Śledczy czekają także na szereg opinii biegłych, m.in. z zakresu balistyki.



Do zamachu w Krakowie doszło 7 listopada. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem do centrum miasta i otworzył ogień do ludzi. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.