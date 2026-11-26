Ludzie, którzy wiele razy pomagali innym, teraz sami potrzebują pomocy. Koncert dla rodziny, która straciła dom w pożarze odbędzie się w niedzielę (29 listopada) w podbydgoskiej Brzozie.

- W wyniku pożaru Mirek i Agnieszka stracili swój dom, miejsce, w którym budowali codzienność, gromadzili wspomnienia i czuli się bezpiecznie. W jednej chwili ich życie diametralnie się zmieniło. Poza ogromnymi stratami materialnymi muszą mierzyć się również z cierpieniem i kosztami leczenia swojej ukochanej suczki Fify, która ucierpiała podczas pożaru – informują organizatorzy koncertu i zbiórki pieniędzy. - To ludzie, którzy sami wielokrotnie pomagali innym. Dziś znaleźli się w sytuacji, w której to oni potrzebują wsparcia. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy pomóc im odzyskać nie tylko dach nad głową, ale również poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na lepsze jutro.



Koncert charytatywny odbędzie się w niedzielę (29 listopada) o godz. 13.00 na placu OSP w podbydgoskiej Brzozie (ul. Przemysłowa 1b). W programie zaplanowano wiele atrakcji dla całych rodzin:



• występy muzyczne zespołu Ale Kapela oraz Łabiszyńskiej Orkiestry Dętej,

• licytacje voucherów, usług i przedmiotów przekazanych przez darczyńców,

• alpaki, które będzie można karmić,

• domowe ciasta i słodkości,

• ciepłe zupy i poczęstunek,

• dmuchańce i atrakcje dla najmłodszych,

• oraz wiele innych niespodzianek.



Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc w odbudowie domu oraz wsparcie leczenia Fify.







