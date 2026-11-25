Cezary Tomczyk, wiceszef MON zapowiedział prace nad rozwiązaniami dotyczącymi strefy zakazu lotów wzdłuż wschodniej granicy Polski, która ma ułatwić działania pilotom samolotów ochraniających polską przestrzeń powietrzną.

Strefa miałaby – mówił w środę na briefingu prasowym – obowiązywać na dystansie kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów od wschodniej granicy kraju. Jest to związane z nasilonym w ostatnim czasie zagrożeniem naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski wystrzeliwane podczas nalotów na Ukrainę.



Cezary Tomczyk zaznaczył na środowym briefingu prasowym, że na wniosek Dowódcy Operacyjnego RSZ, gen. Ireneusza Nowaka wprowadzona już została tzw. identyfikacja pozytywna - procedura, w której pilot może dokonać identyfikacji intruza na podstawie odczytów radarowych i innych danych i podjąć decyzję o jego zestrzeleniu. Wcześniej do takiej decyzji potrzebna była wizualna identyfikacja przez pilota obiektu, który znalazł się w polskiej przestrzeni.



- Żeby to było możliwe w praktyce, potrzebna jest też strefa zakazu lotów, która będzie na wschodniej granicy naszego kraju. Jest to niewielka strefa oddalona od granicy o kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów - powiedział wiceszef MON. Dodał, że strefa jest potrzebna jako „taki dodatkowy czynnik dla wojska”. - To znaczy wtedy, kiedy polski pilot myśliwski wie, że statek powietrzny np. wchodzi w polską przestrzeń powietrzną z terenu Ukrainy, porusza się na określonym pułapie, z określoną prędkością i wchodzi do strefy zakazu wlotów i jest zobrazowanie radarowe, jest to podstawa do zestrzelenia takiego obiektu - powiedział Tomczyk.



Zaznaczył, że rząd chce, by w końcu grudnia br. lub na początku stycznia 2027 r. weszło w życie odpowiednie rozporządzenie.