Patronkami 2027 roku w Bydgoszczy będą Felicja Krysiewiczowa i Franciszka Wyczółkowska - postanowili radni na środowej sesji.

Za inicjatywą głosowały 24 osoby, nikt się nie sprzeciwił. To pierwszy taki rok w dziejach miasta, poświęcony kobietom.



Felicja Krysiewiczowa była pianistką i śpiewaczką, matką-założycielką Opery Nova. Zorganizowała także dział muzyczny Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia (dziś Polskie Radio PiK), którą kierowała.



Franciszka Wyczółkowska najpierw była gosposią Leona Wyczółkowskiego, a od 1916 roku - jego żoną. Sama wykazywała się wrażliwością artystyczną i tworzyła subtelne akwarele z motywami kwiatów i owoców. Po śmierci męża podjęła decyzję o trwałym upamiętnieniu jego dorobku. Dzięki niej spuścizna malarza znajduje się dziś w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.