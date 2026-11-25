Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu przygotowuje pakiet pomocowy dla zwalnianych pracowników z likwidowanej mleczarni Cuiavia.

Jak informowaliśmy - w wyniku likwidacji mleczarni Cuiavia pracę straci 111 osób.



- Przystępujemy do działania. Chcemy się spotkać z tymi osobami, poznać ich oczekiwania i kwalifikacje, aby dostosować nasze działania pośrednictwa, poradnictwa zawodowego i innych form wsparcia do oczekiwań - mówił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu Przemysław Stefański.



Niewykluczone, że zostanie zorganizowana dla zwalnianych pracowników Cuiavii giełda pracy. W planach są także kursy zawodowe. Możliwe będzie też wsparcie dla osób, które chciałyby zmienić zawód albo założyć własną firmę.