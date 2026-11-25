Na cukrzycę choruje ponad 3 miliony dorosłych Polaków. Jednym z jej najcięższych powikłań jest zespół stopy cukrzycowej i właśnie tej przypadłości poświęcono konsultacje w wojewódzkiej siedzibie NFZ.

Okazją był ogólnopolski Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej. Czego mogli dowiedzieć się pacjenci i ich opiekunowie?





Między innymi tego, że regularna kontrola stóp, odpowiednia pielęgnacja oraz szybka reakcja na niepokojące zmiany pozwalają uniknąć groźnych następstw, w tym amputacji .

O skórę należy odpowiednio dbać, pielęgnować ją. Chory nie może chodzić boso, musi unikać urazów.



Akcja odbywa się w ramach obchodów Roku Profilaktyki Zdrowotnej. Jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Leczenia Ran.

- W pierwszej kolejności przeprowadzamy wywiad, żeby posortować pacjentów, później wykonujemy odpowiednie badania, m.in. urządzeniem zwanym monofilamentem, sprawdzając w trzech punktach czucie stopy, głównie na dużym palcu i na podeszwie stopy, ale kontrolujemy również tętnicę grzbietową stopy, czy jest tętno, oraz piszczelową tylną.- Mała rana u pacjenta z cukrzycą w szybkim tempie może się powiększać - mówi profesor Paulina Mościcka z Poradni Leczenia Ran Przewlekłych szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy.- Pamiętajmy, że u chorego z cukrzycą zakażenie w bardzo szybkim tempie się rozwija. Tak naprawdę wystarczą trzy zasady: obserwować stopy każdego dnia od strony grzbietowej i od strony podeszwowej. Trzeba oglądać przestrzenie między palcami, oglądać palce. Prosimy również pacjentów, żeby termometrem badali sobie skórę na kończynach.- Na cukrzycę leczę się od 20 lat, wiem, jakie niesie ze sobą konsekwencje, dlatego tu jestem – mówił uczestnik spotkania w NFZ.