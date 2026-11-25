32-latek z powiatu radziejowskiego wcześniej został skazany na kilka miesięcy więzienia za przestępstwa narkotykowe, poźniej jednak nie stawił się do odbycia kary.

- Kryminalni weszli pod wytypowany adres i zatrzymali zaskoczonego 32-latka, który nie stawiał żadnego oporu - mówił aspirant sztabowy Marcin Krasucki - oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.



- Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli narkotyki, łącznie pięć kilogramów środków odurzających. Oprócz tego woreczki strunowe i pieniądze - kilka tysięcy złotych. Zatrzymany został przekazany szczecińskim policjantów do dalszych czynności. Usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowy areszt.





Zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz do 10 lat więzienia.