Historia opowiedziana przez naszego reportera została nominowana w kategorii „Nagrody za Dziennikarstwo lokalne i regionalne". Chodzi o reportaż pt. „To nie moja ręka", który ujawnił proceder świadczenia usług przez samozwańczą psycholog z fałszywym dyplomem UMK. W tle jest sprawa Fundacji im. Waldemara Dąbrowskiego z Torunia.
Historię podwójnego oszustwa Michał Zaręba obserwował i nagrywał przez kilka lat. A wszystko zaczęło się od śmierci Waldemara Dąbrowskiego założyciela ośrodka „Mateusz” w Toruniu.
„Mateusz” to było miejsce, gdzie ludzie bez domu, bez perspektyw, często z chorobą alkoholową, po wyrokach znajdowali swoje miejsce na ziemi i cel w życiu. Waldemar Dąbrowski to była ikoną poświęcenia i życzliwości w Toruniu. Po jego śmierci zaczęły się dziać się bardzo różne i dziwne rzeczy.
Nominowanego reportażu można posłuchać" TUTAJ
- Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 7 grudnia o godz. 20.30.
- W tej samej kategorii nominowany został także Maciej Czerniak z Gazety Pomorskiej za Cykl: „Seksbiznes w Bydgoszczy. 13-letnia dziewczynka, matka – była nauczycielka i lekarz”
Pozostali nominowani: