Historia opowiedziana przez naszego reportera została nominowana w kategorii „Nagrody za Dziennikarstwo lokalne i regionalne". Chodzi o reportaż pt. „To nie moja ręka", który ujawnił proceder świadczenia usług przez samozwańczą psycholog z fałszywym dyplomem UMK. W tle jest sprawa Fundacji im. Waldemara Dąbrowskiego z Torunia.

Historię podwójnego oszustwa Michał Zaręba obserwował i nagrywał przez kilka lat. A wszystko zaczęło się od śmierci Waldemara Dąbrowskiego założyciela ośrodka „Mateusz” w Toruniu.



„Mateusz” to było miejsce, gdzie ludzie bez domu, bez perspektyw, często z chorobą alkoholową, po wyrokach znajdowali swoje miejsce na ziemi i cel w życiu. Waldemar Dąbrowski to była ikoną poświęcenia i życzliwości w Toruniu. Po jego śmierci zaczęły się dziać się bardzo różne i dziwne rzeczy.



Nominowanego reportażu można posłuchać" TUTAJ





Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 7 grudnia o godz. 20.30.

W tej samej kategorii nominowany został także Maciej Czerniak z Gazety Pomorskiej za Cykl: „Seksbiznes w Bydgoszczy. 13-letnia dziewczynka, matka – była nauczycielka i lekarz”

Pozostali nominowani:

Michał Dybaczewski – Jawny Lublin

„CSK przelało artyście pół miliona. Wystawę wideofresków oglądało 30 osób dziennie”





Aleksandra Fudala – TVP 3 Katowice

„Ajna od serca”





Mariusz Parkitny – „Głos Szczeciński”, Polska Press Grupa

Cykl: „Bo nazywał się tak samo jak bandyta”





Alicja Pietruczuk, Źmicier Kościn – Polskie Radio Białystok

„Aj law Dubicze Cerkiewne”





Sławomir Skomra – Jawny Lublin

Cykl: „PKOl i miliony od lubelskiego marszałka”