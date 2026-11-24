Za nami pierwsze mecze 5. kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Powody do zadowolenia ma Porto. Drużyna, w której grają Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski triumfowała na wyjeździe z Feyenoordem 1:0. Znów wyższość przeciwnika musiało uznać Lens Michała Skórasia, ulegając RB Lipsk 1:3. Hit Arsenalu z Borussią Dortmund zakończył się remisem. Real Madryt z kolei po zaskakująco słabej pierwszej polowie zdeklasował PSV.

Wyniki:



Feyenoord – Porto 0:1 (0:1)

Bramka: Targhalline (2 – samobójcza)



Jan Bednarek i Jakub Kiwior (Porto) rozegrali całe spotkanie. Oskar Pietuszewski (Porto) grał do 68. minuty.



RB Lipsk – Lens 3:1 (2:0)

Bramki: Raum (6), Nusa (9, 90+4) – Udol (58)



Michał Skóraś (Lens) grał od 73. minuty.



Arsenal – Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Bramka: Gyokeres (10) – Beier (55)



Manchester City – Napoli 2:2 (0:0)

Bramki: Bouaddi (67), Cherki (86) – Hojlud (55), Lang (76)



Real Madryt – PSV 5:1 (0:1)

Bramka: Valverde (50), Bellingham (60), Mbappe (64, 84), Vinicius (87) – Perisić (32 – rzut karny)



Galatasaray – Aston Villa 1:0 (0:0)

Bramka: Gul (77)



Bodo/Glimt – LASK Linz 1:0 (0:0)

Bramka: Bogarde (90+2 – samobójcza)



Como – AEK Ateny 1:0 (0:0)

Bramka: Milla (57)



Slovan Bratysława – Real Betis 0:2 (0:1)

Bramki: Cucho (43, 57)