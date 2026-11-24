KH Energa Toruń ze zwycięstwem w rozegranym awansem meczu 34. kolejki Tauron Hokej Ligi. Torunianie pokonali na wyjeździe GKS Katowice 6:2.

Energa praktycznie przez cały sezon potwierdza, że jest dobrze dysponowana. Do wtorkowego spotkania zespół z naszego regionu przystąpił po trzech wiktoriach z rzędu. GKS niedawno przerwał serię sześciu wygranych, ale szybko wrócił na dobrą ścieżkę. „Stalowe Pierniki” walczyły też o przełamanie w starciach z Katowiczanami – wcześniej rywale triumfowali dwukrotnie.



Tym razem pojedynek należał do toruńskiej ekipy, choć pierwsza tercja na to nie wskazywała. Goście wprawdzie szybko, bo już w 4. minucie otworzyli wynik. Do pierwszej przerwy był jednak remis. Kluczowa okazała się druga część. Podopieczni Samiego Hirvonena od 34. do 38. minuty aż trzykrotnie znaleźli drogę do bramki. Emocje pojawiły się jeszcze w końcówce. Gospodarze w 59. minucie strzelili drugiego gola, ale potem manewr z wycofaniem bramkarza kompletnie nie zadziałał. Energa wykorzystała okazję i w ostatnich sekundach dwukrotnie skierowała krążek we właściwe miejsce.



GKS Katowice – KH Energa Toruń 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Bramki dla Energi: Kolesnikow (4), Denyskin (34, 59, 60), Arrak (37), Larionovs (38)