Trwa akcja „Bydgoski Biznes Pomaga”, w ramach której firmy wspierają podopiecznych trzech placówek: Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Hospicjum Domowego dla Dzieci im. Sue Ryder oraz Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Każda z tych instytucji stworzyła konkretną listę potrzeb - od pościeli, po zabawki i świąteczne paczki. Na koniec akcji placówki nie dostaną gotówki, ale wskazane rzeczy, kupione za zebrane pieniądze - wyjaśnia współorganizatorka inicjatywy Małgorzata Woźniak.



- Każda firma może się dołączyć. Pomóc można na trzy sposoby. Pierwszym sposobem jest wpłata na portalu zrzutka.pl. Drugim takim wariantem jest wymiana barterowa, że tak powiem. Firma może zaproponować swoją usługę, którą na pewno wykorzystamy w ramach akcji. Trzecią formą jest może bardziej przeznaczone dla większych firm, które mają pracowników, mają większe zespoły, utworzenie skarbonki pod naszą zrzutką, nazwanie swojej firmy i zjednoczenie się tak naprawdę i wpłata w ramach jednej firmy - dodaje.



Zbiórka trwa do 4 grudnia, a prezenty trafią do potrzebujących w połowie miesiąca. Szczegóły TUTAJ.