„Elmer. Słoń w kratkę” to pierwsza premiera w tym sezonie artystycznym w toruńskim Teatrze Baj Pomorski. Przedstawienie powstało na podstawie książki Davida McKee.

Jest bardzo przyjazny i uwielbia pomagać innym. Na swojej drodze w czasie teatralnej podróży spotyka między innymi: kangura, tygrysa, żyrafę oraz Różę. "Bohaterowie z czasem tworzą wspólnotę" - wyjaśnia reżyser Filip Jaśkiewicz.



- Elmer może różni się tym od zwykłych słoni tym, że jest w kratkę, jest różnokolorowy, ale niesie też takie ważne zaproszenie do tworzenia wspólnoty, zabawy, bycia ze sobą bez względu na to, w jakim jesteśmy kolorze - dodaje.



- Elmer chce współpracować, chce od razu zawiązać wspólnotę. Początek moim zdaniem jest o tym, że właśnie Elmer dąży do zabawy z kimś, żeby nie być sam i stąd się rodzi ta wspólnota, właśnie rodzi się poprzez zabawę - podkreśla Jakub Durniat, odtwórca roli Elmera.



Przedstawienie „Elmer. Słoń w kratkę” wystawione zostanie na małej scenie Teatru Baj Pomorski w Toruniu i jest adresowane do dzieci od 3 lat. Premiera odbędzie się w najbliższą sobotę, 28 listopada.



Więcej o przedstawieniu można posłuchać poniżej.