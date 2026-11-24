Ostatnie działania Rosji są zamierzone - tak uważa lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Był pytany o naruszenie przez Rosję polskiej przestrzeni. Z posłem rozmawiała nasza reporterka Sława Skibińska-Dmitruk.

Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK Krzysztof Bosak, te działania Rosji mają charakter operacji militarnej i psychologicznej, żeby „wywołać temat w naszej debacie, rozbijać poczucie naszej pewności siebie, skłócać Polaków”.



- I także pokazywać, że nie mamy odpowiednich instrumentów, żeby zadbać o swoje terytorium. Więc nie powinniśmy pchać nosa w sprawy i sferę, którą Rosja uważa za swoją strefę wpływów, w tym kwestię wojny na Ukrainie. Z drugiej strony z pewnością charakter tych naruszeń jest taki, żeby testować działanie lub brak działania zarówno polskich systemów obrony powietrznej, jak i systemów sojuszniczych - uważa lider Konfederacji.



Krzysztof Bosak dodał, że Rosja gra na nosie.



- Bawi się w kotka i myszkę, pokazując, że może naruszać przestrzeń powietrzną i nic ją za to nie spotka. Do przemyślenia na poziomie sojuszu jest, jakiego rodzaju powinny być za to konsekwencje. Tu będzie oczywisty spór z Amerykanami, którzy w tej chwili by się chcieli z Rosją dogadać, a nie jakiekolwiek działania prowadzić, które by przywołały Rosję do porządku - dodaje.



Całej rozmowy z Krzysztofem Bosakiem można posłuchać poniżej.