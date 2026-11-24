Od soboty (21 listopada) obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na efekty długo nie trzeba było czekać. W poniedziałek bydgoscy policjanci zatrzymali kierowce, który zignorował sygnalizację na przejeździe.

Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali do kontroli 67-letniego kierowcę, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy przy ul. Inwalidów. Powodem interwencji było zlekceważenie przez mężczyznę sygnalizatora świetlnego nadający sygnał czerwony, zabraniający wjazd na przejazd.



- Zgodnie z obowiązującymi od kilku dni przepisami mieszkaniec Złotowa, woj. wielopolskie, za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych i 15 punktami karnymi. Policjanci zatrzymali Złotowianinowi również prawo jazdy - informuje nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.





Policjanci przypominają, że nowe przepisy jako wykroczenie traktują cztery niebezpieczne sytuacje na przejazdach kolejowych:

objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór,

wjeżdżanie na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania zapór lub półzapór,

wjeżdżanie na przejazd za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnalne czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,

wjeżdżaniu na przejazd kolejowy, jeżeli po jego drugiej stronie nie było miejsca do kontynuowania jazdy.

W każdym z powyższych przypadków policjant może zatrzymać prawo jazdy, a uprawnienia do kierowania pojazdami zostaną zawieszone na trzy miesiące.