Od soboty (21 listopada) obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na efekty długo nie trzeba było czekać. W poniedziałek bydgoscy policjanci zatrzymali kierowce, który zignorował sygnalizację na przejeździe.
Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali do kontroli 67-letniego kierowcę, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy przy ul. Inwalidów. Powodem interwencji było zlekceważenie przez mężczyznę sygnalizatora świetlnego nadający sygnał czerwony, zabraniający wjazd na przejazd.
- Zgodnie z obowiązującymi od kilku dni przepisami mieszkaniec Złotowa, woj. wielopolskie, za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych i 15 punktami karnymi. Policjanci zatrzymali Złotowianinowi również prawo jazdy - informuje nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.
- objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór,
- wjeżdżanie na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania zapór lub półzapór,
- wjeżdżanie na przejazd za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnalne czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,
- wjeżdżaniu na przejazd kolejowy, jeżeli po jego drugiej stronie nie było miejsca do kontynuowania jazdy.