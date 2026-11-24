Koniec śledztwa w sprawie 54-latka, który w sieci nawoływał do zabijania policjantów i członków ich rodzin - dowiedziało się PR PiK. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Mieszkaniec Bydgoszczy odpowie za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni.

Wpis nawołujący do zabijania policjantów i członków ich rodzin ujawnili w lipcu na jednym z portali społecznościowych funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Autor treści został zatrzymany, zabezpieczono trzy telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.



W trakcie prowadzonego postępowania mężczyznę przebadali biegli psychiatrzy. - Nie stwierdzili choroby psychiatrycznej, która powodowałaby, że byłby niepoczytalny, natomiast stwierdzili osobowość nieprawidłową i problemy związane z depresją - mówi prokurator Adam Lis, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ. Dodał, że mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu i żałuje swojego postępowania.



Problemy podejrzanego ze zdrowiem



54-latek miał stwierdzić, że nie wie, dlaczego tak zrobił. Miał być wzburzony jakimiś innymi komentarzami i pod wpływem impulsu napisał taką wypowiedź.



Wiadomo że mężczyzna ma problemy ze zdrowiem, które uniemożliwiają mu znalezienie pracy. Jest na utrzymaniu osoby bliskiej, z którą mieszka.



Mężczyzna był już karany za grożenie policjantowi



Jego wpisy był jednorazowy, choć, jak podkreśla prokurator, 54-latek był już wcześniej karany również za groźby wobec innych osób. Kilka lat temu ta sama osoba groziła wysokiemu funkcjonariuszowi policji.



54-letniemu Bydgoszczaninowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności.